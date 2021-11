Luchador de la MMA pierde un testículo durante un entrenamiento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Doloroso, así fue el momento que vivió Christian Lohsen, luchador de la MMA, debido a que se rompió el testículo izquierdo durante un entrenamiento y se lo tuvieron que extirpar.

Lohsen, quien pelea en la Professional Fighters League, confesó en sus redes sociales que recibió un rodillazo en los genitales. Por ende, lo tuvieron que intervenir con urgencia.

Hollywood, como es conocido, afirmó que la operación fue un éxito. Aunque perdió un testículo, aclaró que no se verá afectada su capacidad de producir testosterona o la de tener hijos.

“En un accidente durante el entrenamiento me rompieron el testículo izquierdo con un rodillazo, lo que provocó que me lo extirparan quirúrgicamente. Gracias a todos los que anoche me ayudaron a llegar al hospital. Estoy bien, descansando en casa. La cirugía salió bien. El doc dijo que no perderé testosterona ni la capacidad de tener hijos“, compartió Lohsen en sus redes sociales.

A pesar del incidente, el estadounidense mantuvo el sentido del humor: “Si pierdo el otro es una historia diferente; así que, de ahora en adelante, si me golpeas en mi último testículo no seremos amigos. Jajaja”.

Hollywood Lohsen, de 26 años de edad, ha ganado 8 de sus últimas 10 peleas, la más reciente ante Jonas Flok el pasado agosto. Su última derrota fue contra JJ Okanovich, en la Dana White’s Series de 2019. MMA fighter Christian Lohsen had a testicle removed after it ruptured during a training session … and now he's calling himself the "One Nut Wonder." https://t.co/T3XSOIws9i— TMZ (@TMZ) November 12, 2021

