Alzheimer: por qué la vitamina B12 es un magnífico protector de la salud cerebral

La salud cerebral tiende a deteriorarse como parte normal del proceso de envejecimiento y sin lugar a dudas una de las enfermedades más temidas es el Alzheimer. Se trata de un trastorno neurológico progresivo que neutraliza las células cerebrales, afecta las funciones cerebrales y afecta la memoria. Si bien no existe un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, los científicos y los profesionales médicos trabajan incansablemente para encontrar una solución preventiva. Recientemente un estudio encabezado por un equipo de investigadores de la Universidad de Delaware, tuvo un interesante hallazgo: una buena ingesta de vitamina B12 podría afectar la progresión de la enfermedad de Alzheimer y proteger al cerebro contra ella.

El Alzheimer es la causa más común de demencia, una afección asociada con la disminución de la capacidad de pensamiento y la disminución de las habilidades sociales y de comportamiento. Los números no mienten: se estima que aproximadamente 44 millones de personas viven con la enfermedad de Alzheimer o una forma asociada de demencia en todo el mundo. Además, según los informes del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, la presencia generalizada de la enfermedad de Alzheimer se duplica cada cinco años después de los 65 años.

Si bien, por desgracia el Alzheimer no es una enfermedad prevenible, los factores de riesgo pueden modificarse. Teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades se relacionan con aspectos enfocados en el estilo de vida, es importante saber que en el caso del Alzheimer: no es diferente. A la fecha no se conocen de manera particular sus causas específicas, se sabe que la edad, el sexo, los malos hábitos de vida, la alimentación, una lesión en el cerebro o incluso los genes, pueden desempeñar un papel importante en el desencadenamiento de la afección.

Por lo tanto aunque no existe una forma en la que una persona pueda predecir la aparición de la enfermedad, los estudios no mienten y han sugerido que existen ciertas conductas que pueden modificar o disminuir los factores de riesgo. Entre las principales se encuentra: realizar ejercicio con regularidad, consumir alimentos naturales, estar atento a otras enfermedades crónicas y un buen descanso.

¿Por qué la vitamina B12 nos protege contra el Alzheimer?

Si bien no existe un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, los científicos y los profesionales médicos trabajan incansablemente para encontrar una solución preventiva. Tal es el caso de este novedosos estudio, en el cual se ha comprobado que la vitamina B12 es una magnífica adición en la dieta de las personas que desean proteger su salud cerebral y disminuir el riesgo de Alzheimer.

Científicamente, se dice que los pacientes con la enfermedad de Alzheimer tienen una proteína en el cerebro conocida como beta amiloide, que parece tener un efecto tóxico en las neuronas, interrumpiendo la comunicación de célula a célula. Los investigadores se basaron en este concepto para desarrollar el estudio, de tal modo que utilizaron unos pequeños gusanos que viven en el suelo llamados C. elegans. Se cree que una acumulación de beta amiloide en estos diminutos gusanos causa parálisis dentro de las 36 horas posteriores a su llegada a la edad adulta, un efecto que se observó cuando interrumpieron su contoneo. Sin embargo, cuando se les alimentó con la bacteria E. coli que contiene altos niveles de vitamina B12, se encontró que los gusanos estaban protegidos contra la parálisis.

De acuerdo con declaraciones de la profesora Jessica Tanis, quien fue la investigadora principal del estudio: “La lectura es en blanco o negro: los gusanos se mueven o no. “Cuando les dimos vitamina B12 a los gusanos que tenían deficiencia de vitamina B12, la parálisis ocurrió mucho más lentamente, lo que inmediatamente nos dijo que la B12 era beneficiosa.” Otro de los hallazgos del experimento es que los gusanos con vitamina B12, tenían niveles de energía más altos y menor estrés oxidativo en sus células. Además, el estudio también encontró que el truco funcionaba solo si los gusanos eran deficientes en la vitamina en primer lugar.

Como parte de las conclusiones del estudio, de acuerdo con Tanis; aunque actualmente no existe un tratamiento particular para la enfermedad de Alzheimer “hay ciertos factores que no se pueden cambiar: no se puede cambiar el hecho de que envejecemos y no se puede cambiar una predisposición genética a la enfermedad de Alzheimer”. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es modificar el estilo de vida de las personas y adaptarlo a su salud general.

Si bien aún queda mucho trabajo de investigación por hacer, sobre todo enfocada en los efectos de la dieta como parte del tratamiento y prevención del Alzheimer. Hoy sabemos que la calidad de los alimentos que consumimos juega un papel clave en nuestro estado de salud general y en la prevención de enfermedades, además gracias a estos hallazgos sabemos que a través del consumo de determinados nutrientes es posible modificar algunos de los factores de riesgo y retrasar la enfermedad, en los casos de personas propensas a padecerla.

Como dato al margen, la vitamina B12 se encuentra en numerosos alimentos que brillan por su potencial nutricional y que son considerados parte indispensable de una dieta saludable. De manera específica suele encontrarse en alimentos de origen animal y que se destacan por su contenido en grasas saludables, es bien sabido que los tres principales macronutrientes que requiere el organismo en grandes cantidades para mantener sus funciones internas son: las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Apuesta por aumentar la ingesta de vitamina B12, a través del consumo de carnes, pescados grasos, mariscos, productos elaborados con soja, huevos y lácteos

