Cansados de vivir rodeados de ratas, residentes de Nueva York demandaron a sus propietarios

Una solución a la plaga de ratas es lo que por años decenas de inquilinos de Nueva York han buscado con los propietarios de los apartamentos que habitan, sin embargo, sus denuncias han sido ignoradas una y otra vez.



En esta ocasión, han vuelto a alzar la voz para pedir que se solucione la plaga de ratas, así como de cucarachas que se ha vuelto incontrolable.



En entrevista con Telemundo, los inquilinos señalaron que los roedores aparecen en su casa de la nada e incluso atraviesan las paredes.



“No podemos dormir, no podemos tener comida porque se la comen, los niños no pueden salir a jugar porque las ratas andan al asecho”, dijo una inquilina quien pidió guardar su nombre en el anonimato por miedo a cualquier represaría.



La mujer (quien vive un edificio del Bronx) denunció que la residencia tiene más de 200 violaciones, pero nunca han hecho nada, incluso, contó que en 2020 una rata mordió a su hermana.



Tras las denuncias, las autoridades han entablado una demanda en contra de los propietarios de los más de mil apartamentos con la intención de obligarlos a resolver la situación de las plagas.



Otro residente, Adolfo Peralta reveló al mismo medio que cuando llegó a vivir al edificio le prometieron que cualquier imperfecto sería arreglado por el arrendatario, sin embargo, no ha sido así, al contrario, tiene que pagar la renta y de paso arreglar cualquier imperfecto, además de tener que convivir con cientos de ratas a diario.



Esta no es la primera vez que aparecen denuncias en Nueva York por plagas de ratas, sin embargo, nadie, ni las autoridades mismas han logrado que los propietarios de los apartamentos den una solución inmediata.



Lo cierto es que este problema, de no atenderse de manera rápida lo único que provocará es que la comunidad de ratas crezca cada día más y se vuelva incontrolable con el paso del tiempo.



