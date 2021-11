Chofer de Amazon se salvó de morir aplastado por un tren

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El chofer de camiones Amazon, Alexander Evans, vio pasar su vida en un segundo después de que un tren de Amtrak en Wisconsin partiera a la mitad su camión de reparto.



En entrevista con el medio ABC, el chofer reveló que todo el día se la pasó entregando paquetes a lo largo de la carretera que corre en paralelo a una vía de tren al oeste de Milwaukee y fue entonces que vivió su peor pesadilla.



De acuerdo con Alexander Evans no escuchó el tren, porque es sordo del oído izquierdo, y se cruzó en el camino del ferrocarril.



“No vi nada. Eché un vistazo mientras bajaba la colina para desviarme”, contó Alexander Evans al medio antes mencionado.

Informes oficiales dieron a conocer que las vías no cuentan con luces, ni con barandillas, lo que provocó una colisión en dirección que viajaba desde el noreste del Pacífico hasta Chicago.



Tras el impacto, Alexander Evans solo pudo sentir como las bolsas de aire se inflaron sobre su cuerpo, lo que le ayudó a salir ileso: “Yo todavía no puedo creerlo”.



“Para ser honesto, sigo en estado de shock y mi cuerpo está bastante adolorido”, dijo el conductor de Amazon al tiempo que recordaba que estuvo a nada de perder la vida en su cumpleaños número 33.



Hasta el momento la empresa Amazon no ha dado a conocer su opinión respecto al accidente en el que estuvo involucrado uno de sus empleados, sin embargo, no tardará en reaccionar ya que suele estar pendiente de todo lo que le pasa a su gente.



Por fortuna y pese al fuerte impacto que vivió Amtrak en Wisconsin, no resultó herido, solo asustado tras el fuerte impacto.

