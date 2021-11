“Lo mejor sería que se fuera”: Azela Robinson genera polémica por opinar sobre salud de Carmen Salinas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Azela Robinson, sin pelos en la lengua, declaró que lo mejor que le puede pasar a Carmelita Salinas es que pase a mejor vida.

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito. Yo creo que para Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave“, comentó la actriz.

“Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa“, expresó en entrevista con el programa matutino “Hoy”.

Además, Robinson compartió a la audiencia que la también productora teatral fue su madrina cuando iba iniciando en el cine, pero que no fue una experiencia tan agradable.

“Fue mi madrina en el cine, cuando te amadrinan ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas y patadas en las pompas”, recordó.

Da click en este enlace para ver el video de la entrevista

Carmelita, de 82 años de edad, quien lleva siete días en estado de coma en un nosocomio privado de la Ciudad de México, luego de haber sufrido una hemorragia cerebral.

También te puede interesar

Eugenio Derbez ofrece su ayuda a la familia de Carmen Salinas ante la situación que la actriz está pasando

Camila Cabello y Shawn Mendes decidieron terminar su relación luego de dos años

Dorismar acalora Instagram mostrando su torneada retaguardia en diminuto bodysuit de encaje