“Illegal Chips”: los “sabores ilegales” de papas fritas con ingredientes prohibidos en EE.UU.

Probablemente una de las botanas saladas favoritas en todo Estados Unidos y el mundo, son las papas fritas. Son tan accesibles y cotidianas, que la mayoría de nosotros hemos metido la mano en una bolsa de papas fritas y las hemos comido con increíble soltura, sin pensar demasiado en cómo fueron elaboradas. De cierta manera, a estas alturas estamos familiarizados con su contenido en ciertos saborizantes artificiales comunes y claro, sodio. Sin embargo, existe una nueva propuesta de papas fritas que es solo para valientes: Illegal Chips, con las cuales sus creadores esperan que tomes muy enserio lo que estás comiendo. Los tres sabores de edición ultra-limitada de Illegal Chips son el último lanzamiento de MSCHF, el colectivo de arte con sede en Nueva York y que son conocidos por todo tipo de locuras. En está ocasión, con Illegal Chips centraron su atención en aquellos alimentos que son comestibles y que el gobierno los prohíbe.

Illegal Chips hace honor a su nombre: los tres sabores representan cosas que de acuerdo con MSCHF están prohibidas en los Estados Unidos, incluidos: la carne de caballo, el “queso de gusano” Casu Marzu de Italia y el fugu, el pez globo potencialmente venenoso que se sirve (con cuidado) como sashimi, principalmente en Japón.

De acuerdo con declaraciones del Director de ingresos de MSCHF, Daniel Greenberg: “Seleccionamos sabores que podrían complementarse entre sí: surf & turf (una combinación de mariscos y carnes rojas) y lácteos, esencialmente.” Además señaló, que en la ejecución de esta loca propuesta consideraron muchos otros alimentos; como la macabra preparación francesa de ortolan. Para aquellos que no lo sepan: Ortolan, es un pequeño pájaro cantor que se come entero, ha sido ilegal en Francia desde 1999, aunque todavía se sirven ocasionalmente en cenas secretas. Es considerado un plato de alto precio y lujo, que inclusive ha aparecido en Billions and Succession.

Lo cierto es que muchos de los lanzamientos de MSCHF tienen un tipo de humor descarado, como mezclar un dibujo original de Andy Warhol de $20,000 con 999 falsificaciones y venderlos todos por $250, se caracterizan por sus propuestas originales. Han hecho lo mismo con Illegal Chips, de hecho crearon un “Manifiesto” que lo acompaña que destaca la noción aparentemente arbitraria de considerar que algunos alimentos son “ilegales”, al tiempo que sugiere que los avances en la ciencia de los alimentos (y los sabores artificiales) podrían permitirnos “saborear” bastante casi cualquier animal que queramos sin participar en el acto, a menudo tabú, de comerlos.

Según Greenberg: “El caballo, en particular, destaca la naturaleza arbitraria de las prohibiciones alimentarias.” De hecho, afirmó que todos sus contactos internacionales se sorprendieron con este sabor, porque es una carne común en la mayor parte del mundo. Aún así, es quizás el sabor al que la gente reacciona con más fuerza.

La realidad es que no se equivocan con dichas afirmaciones: en 2017, el aclamado restaurante Cure de Pittsburgh dio la bienvenida a un grupo de chefs canadienses invitados que prepararon un menú quebequense de una sola noche que incluía tartar de caballo. La respuesta a la comida fue abrumadoramente negativa, algunos comentaristas en línea la llamaron “repugnante” y otros lanzaron una petición pidiendo al gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, que prohibiera que el plato se sirviera nuevamente en el estado. La situación llegó a tal grado que el USDA advirtió a Cure que si volvían a traer carne de caballo ilegalmente al país, podría enfrentar un proceso penal.

La realidad, es que se cuenta con algunas referencias algo inciertas en las que se afirma que comer caballo está prohibido desde 1847. De acuerdo con The Atlantic, los filetes de caballo no eran infrecuentes durante la escasez de carne provocada por la Primera Guerra Mundial, y después de la guerra, el Departamento de Agricultura pudo inspeccionar oficialmente las instalaciones que procesaban carne de caballo. La carne de caballo también estuvo disponible en los comisarios de la Marina hasta principios de la década de 1980, y los últimos tres mataderos de caballos, en Texas e Illinois, no cerraron hasta 2006 y 2007, respectivamente.

¿Cómo fue el desarrollo de Illegal chips?

Según las declaraciones de Greenberg, el proceso comenzó hace más de un año. Sobre todo es importante tener en cuenta que hacer cualquier cosa que involucre comida es lento, es un espacio regulado y un terreno en el que tradicionalmente MSCHF no juega. También el proyecto se enfrentó a desafíos en la cadena de suministro debido a los condimentos de chips poco ortodoxos.

Otro de los detalles interesantes, es que colaboraron con Josh Scherer para perfeccionar las papas fritas Fugu, el presentador de Mythical Kitchen, quien se describe a sí mismo como el “chico de la comida”. De acuerdo con Greenberg, Josh es el maestro de los alimentos extraños y es alguien que realmente ha probado algunos de estos alimentos. De tal modo que en términos del proceso, fue una gran ayuda para guiar el perfil de sabor del fugu.

La pregunta del millón para muchos es ¿A qué saben estos peculiares y exóticos sabores de papas fritas? De acuerdo con algunas declaraciones, las papas fritas de caballo saben a hechicería pura, tienen un sabor rico y carnoso que de alguna manera engaña a las papilas gustativas. Sobre las otras dos variantes existen opiniones encontradas, sobre todo con derivado del fuerte sabor de las papas sabor fugu (aunque la realidad es que pocos de nosotros hemos probado este exótico pez). Para aquellos curiosos que desean probar las papas, están disponibles hasta agotar existencias en el sitio web de MSCHF. Obtendrás los tres sabores, más una cuarta bolsa seleccionada al azar, por $12. Sin lugar a dudas una peculiar oportunidad de “probar” una comida exótica que no está disponible en los EE. UU., o simplemente podrías hacer de tu repertorio de botanas un lugar más interesante.

