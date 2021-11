Harry Styles vestido de Dorothy. No, así no le gustan los hombres a Laura Zapata y ahora sus fans se la comen viva en Twitter

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Laura Zapata está siendo duramente criticada por las fans de Harry Styles. La villana de las telenovelas rechazó sentirse atraída por el joven cantante. Su comentario no fue bien recibido por las fans y ahora éstas casi que quieren su cabeza. Ante la reacción desmedida son muchos los que defienden la libre opinión de la hermana de Thalía. Y es que ella no está obligada a sentirse atraida por un hombre que no llene así las espectativas de sus gustos.

Ella simplemente reaccionó a una encuesta en Twitter acerca del atractivo físico de Harry Styles, basada en las fotografías que él compartió el pasado Halloween vestido como Dorothy, la protagonista de ‘El mago de Oz’.

Aquí está muy claro lo q su obtusa mente no comprende. Pregunta @UnaMujerCualquiera:



Mujeres sean honestas. Se sienten atraídas por el?



Y yo fui honesta, respondí: “Qué horror, ni q estuviera enferma”… A mi no me atraen este tipo de hombres disfrazados. Cuál es su dolor??? pic.twitter.com/qjmrFBRL9s — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) November 19, 2021

“¡Qué horror! Tendría que estar enferma”, aseguró Laura para dejar claro que a ella este tipo de hombres pues simplemente no le atraen.

Lo más sorprendente es que ella se animó a responder a algunos de los tuits que recibía para comentar, por ejemplo, que si encontraba muy guapo al antiguo componente de One Direction en otras fotos suyas, en las que lleva puestos pantalones y camisa, y darle además la razón a sus fans cuando le aseguraron burlonamente que a él no le importaría lo que opine una mujer de su edad sobre su vestuario, según destacó Showbiz.

“A mí no me ofenden si me dicen que tengo 60, 70 u ochenta años… o si soy de la tercera o cuarta edad. Lo que me impacta es que esta generación responda con tanta ira y dolor a un comentario de mis preferencias. A mí no me gusta un hombre vestido de mujer, o de niña, no me atrae”, afirmó antes de dar por concluida su intervención y marcharse a dormir.

