Carmen Salinas ya tiene reemplazo en “Mi Fortuna es Amarte”; ella es la actriz que tomará su lugar

Antes de caer en coma a causa de una hemorragia cerebral, Carmen Salinas llevaba una vida normal cumpliendo con sus compromisos laborales los cuales abarcaban un papel dentro de la recién estrenada telenovela de Televisa: “Mi Fortuna es Amarte”.

Tan solo unos días después de conocer que era una nula posibilidad de volver a ver despierta a la actriz, de 82 años, el productor Nicandro Díaz despejó las dudas sobre lo que pasaría en torno al personaje de Salinas y había asegurado que seguiría formando parte del melodrama.

“Por respeto a ella, en este momento no voy a mover nada, esperando que se recupere y pues si llega a suceder que se prolongue esta situación habría que pensar en otras cosas, pero por ahora la historia se queda igual”, declaró a la prensa.

Ahora, al mismo tiempo que su familia compartió un nuevo parte médico donde indicaban que Carmen “tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo” en caso de recuperar el conocimiento, también se reveló que la producción ya le encontró su reemplazo.

Por medio de un comunicado se informó que la actriz que cubrirá su papel como “Doña Magos” en la telenovela será María Rojo y se indicó que solo sería de manera temporal.

“María Rojo sustituirá temporalmente a Doña Carmen Salinas para dar continuidad al personaje de Margarita Domínguez Negrete. Esto toda vez que la producción está al aire y que requiere seguir avanzando en sus grabaciones”

A su vez “toda la producción de ‘Mi Fortuna es Amarte’, espera la pronta recuperación de doña Carmen Salinas y se mantiene pendiente de su evolución y cercana a la familia de la actriz”.

Por el momento, Carmelita continúa apareciendo en los capítulos que se están transmitiendo, pues de acuerdo a Nicandro tienen cubierto hasta el mes de diciembre, sin embargo, deben continuar con las grabaciones y ahora lo harán de la mano de María Rojo. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

