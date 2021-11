Pastora brasileña asegura que Dios le revela quién va a morir

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pastora evangélica Sarah Sheeva se encuentra en un lío muy grande por declarar que Dios le revela el nombre de las personas que van a morir.



Más allá de su declaración, que para muchos es un invento, lo que provocó la furia de quienes la escucharon fue que la brasileña se animó a hablar de la cantante Marília Mendonça, quien en días pasados perdió la vida en un accidente aéreo.



Fue durante una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram que la autonombrada “creadora del culto de las princesas” reveló que a su criterio sólo “Sigue las órdenes de Dios” y que las canciones de sufrimiento, como las de la Marília Mendoca atraen en automático al diablo.



Como era de esperarse, la ferviente de Dios recibió un sinfín de críticas, lo que la llevó a encarar a un par de simpatizantes de Marília Mendoca a quienes les aseguro que si hay alguien al que le tienen que reclamar es a Dios, porque ella sólo transmite sus revelaciones.



“Dios me lleva. Si crees que es malo, quéjate con Dios, querida. Sólo soy un sirviente de Jesús. Solo sigo órdenes. No tengo el poder de elegir lo que voy a decir”, dijo Sarah Sheeva a todos aquellos que no creen en sus palabras y que la han criticado a tal extremo de hacer que su nombre se convirtiera en tendencia en las redes sociales.



Así como la religiosa aseguró que sus palabras están siendo guiadas por Dios, se animó a predecir el fallecimiento de otro artista de su país.



“Hablé de otro artista. No sé si te diste cuenta. No diré su nombre, pero será el siguiente si no se arregla. Dios habló de uno más; allí hay uno más en la lista”, dijo de manera seria.



Pese a las críticas, Sarah Sheeva seguirá contándole al mundo lo que Dios le revela porque desea prevenir actos fatídicos.

