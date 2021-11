Muere Stephen Sondheim, leyenda del musical de Broadway, a los 91 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Según informó The New York Times, el compositor y letrista Stephen Sondheim, responsable de obras como “Into the Woods”, “Sweeney Todd”, “Gypsy”, “Sunday in the Park with George”, falleció la mañana de este viernes, 26 de noviembre, a los 91 años de edad.

Sus portavoces dijeron que Sondheim murió en su residencia de Roxbury, en Connecticut, y no anunciaron una causa.

Su abogado F. Richard Pappas describió el fallecimiento como repentino tras haber celebrado Thanksgiving con una cena con amigos el día anterior.

Nacido en Nueva York en 1930, el futuro artista fue quien concibió las señas de identidad del musical moderno.

La primera obra en la que compuso tanto la música como la letra fue la comedia de 1962 “A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”, que ganó un Tony y fue representada durante más de dos años en Broadway.

Ganó nueve premios Tony, así como ocho Grammy, un Oscar y un Pulitzer en el género de drama. En 2015, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el mérito civil más alto de la nación.

Con la muerte de Stephen Sondheim, se despide a un titán del teatro musical, un compositor que revolucionó Broadway con una mezcla de sofisticadas melodías evocadoras y letras inteligentes, al nivel de los mejores poemarios del siglo XX.

Ahora Broadway y medio Hollywood dicen adiós a uno de sus mayores genios del show business americano que da nombre a dos teatros en Londres y Nueva York.

Descanse en paz Stephen Sondheim 🕊

Stephen Sondheim recibiendo reconocimiento a su destacada contribución al teatro musical en The Guildhall el 27 de septiembre de 2018 en Londres, Inglaterra. (Photo by Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images)

Sigue leyendo: Estos son los ganadores del Havana Film Festival New York