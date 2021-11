Sofía Vergara reveló en una entrevista que se sentirá supervieja cuando cumpla sus 50 años de edad

Para nadie es un secreto que una persona llega a sentirse algo inconforme con su edad avanzada, y en muchas ocasiones ese detalle ha causado ciertos trastornos mentales o depresión.

A pesar de haber cosechado una carrera llena de éxitos tanto en el cine como en producciones televisivas en Estados Unidos, lo cierto es que Sofía Vergara todavía no quiere que su víspera de 50 años llegue a su vida. El gran auge que tuvo la pandemia del Covid-19 en la humanidad hizo que la modelo colombiana y ganadora de múltiples premios People’s Choice Awards lograra replantar su vida de una vez por todas.

La oriunda de Barranquilla dio una entrevista al medio El Universal en donde pudo comentar cómo ha sido su proceso de adaptación debido a la pandemia, su gran salto a la fama para convertirse en una de las actrices más influyentes y mejor pagadas en la televisión, pero sobre todo, destacó el futuro que le depara cuando llegue por fin su cumpleaños 50, el cual se celebra el 10 de julio del próximo año.

“Me siento supervieja al saber que cumplo 50 años, no lo puedo creer. No me puedo quejar, no hay nada ahora con lo que piense que quería hacer tal cosa y no la hice”

Sofía Vergara