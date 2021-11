Video: Anuel AA sorprendió a Karol G en pleno concierto en Puerto Rico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G causó furor en las redes sociales con su aparatosa caída durante su recital en Miami del pasado viernes y ese acontecimiento todavía no parece ser superado por parte de los internautas.

A raíz de eso, la cantante y compositora colombiana pudo mostrarle a sus 44 mil millones de seguidores mediante sus historias temporales de Instagram todos los moretones que sufrió tras haberse caído en el escenario del FTX Arena de Miami.

La artista nacida en Barranquilla se encuentra actualmente promocionando su gira ‘Bichota Tour’ y el próximo destino de Karol G era presentarse en tierras boricuas, específicamente en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Esta era la primera vez que la cantante colombiana se presentaba en el mitico Choliseo y quería ofrecerle a los espectadores un verdadero show.

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en el panorama artístico como Karol G, fue participe de un momento especial, pero a la vez repentino que tomó por sorpresa a los fieles seguidores que se encontraban en el coliseo puertorriqueño.

Mientras Karol G se encontraba entonando la canción ‘Culpables’, en la parte arriba de la tarima apareció Anuel AA, quien fue su expareja y coautor del tema previamente mencionado. Ese fue el primer sencillo que grabaron juntos luego de haber dado inicio a su relación sentimental.

Anuel AA aprovechó el momento perfecto para sorprender a Karol G en su recital, y vaya que lo supo hacer. Todos los espectadores gritaron de la emoción cuando lo vieron, pero la artista colombiana todavía no se había dado cuenta que detrás de ella estaba Anuel cantando su parte de la canción ‘Culpables’.

Por su parte, Karol G quedó realmente estupefacta cuando lo vio y Anuel bajó de las escaleras para abrazarla, y en ese instante la artista pidió que detuvieran la música. Posteriormente, Anuel alentó al publico con su inesperada aparición en el Coliseo de Puerto Rico.

La emoción por parte de los seguidores que se encontraban sintonizando el concierto no se hicieron esperar y todos empezaron a pedir que se besaran en pleno recital, pero eso nunca llegó a suceder. Por otra parte, la cantante colombiana aseguró que ambos pasaron por buenos momentos; sin embargo, por cosas del destino su relación terminó por causas desconocidas.

Luego de terminar el show, Karol G pudo abrirse con respecto a su relación sentimental con Anuel AA: “Él y yo pasamos muchas cosas juntos, crecimos un montón, vivimos cosas una chimba y ya no, por cosas de la vida, no habíamos podido hablar pero lo he dicho muchas veces en mis canciones. Gracias por todo el apoyo”. View this post on Instagram A post shared by Brenda Rivera (@brendariveranews)

