Karol G mostró todas sus heridas y moretones luego de haberse caído durante su concierto en Miami

La caída de Karol G todavía sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, principalmente porque mientras varios internautas se preocuparon por su salud deseándole buenos mensajes de apoyo, lastimosamente otros se tomaron el atrevimiento de burlarse de ella y criticarla a más no poder.

Viendo el gran choque de egos que conllevó el tropiezo de Karol G mientras se presentaba en su concierto en el FTK Arena durante el pasado viernes, la cantante colombiana de 30 años no quiso ocultarse más ante su aparatoso accidente y le mostró a sus seguidores todos los moretones y rasguños que sufrió luego de caerse en tarima.

Karol G usó su cuenta de Instagram para compartir con sus 44 millones de seguidores en dicha red social todas sus heridas mientras se encontraba alistándose para seguir promocionando su gira ‘Bichota Tour’. Posteriormente, en dichas imágenes se logra apreciar a la cantante portando un vestido negro de seda, totalmente descalza y con la gran sonrisa que caracteriza a la actual ganadora del Latin Grammy 2021.

Todo parece indicar que la aparatosa caída de Karol G ya dejó de afectarla en lo más mínimo, dado que ese pequeño incidente lo tomó con toda la actitud del mundo. Prueba a ello fue una reciente fotografía publicada el pasado sábado en sus historias de Instagram, donde se logra apreciar a la artista colombiana bajando de las escaleras de su avión en el Coliseo de Puerto Rico y acompañó la imagen con una frase jocosa de su incidente en Miami. “De estas escaleras no me caí. Así que hoy rompemos en Puerto Rico“, agregó. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

La caída de la intérprete nacida en Medellín dio mucho de que hablar en los medios de comunicación y en gran parte de los titulares. Todo esto ocurrió el pasado viernes cuando Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en el panorama artístico como Karol G, se encontraba cantando su éxito mundial ‘Ahora me llama’ durante su concierto en el FTK Arena, en Miami.

Posteriormente, la artista se tropezó con uno de sus zapatos y cayó rodando por todas las escaleras mientras se encontraba bailando al ritmo de su sencillo. Segundos después de haber sufrido la caída, una de las bailarinas la ayudó a levantarse, y sin inmutarse en lo más mínimo, Karol G logró ponerse de pie y siguió cantando la canción. Los fieles espectadores vieron su gran gesto de valentía y la llenaron de aplausos. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Luego de haberse caído en la tarima, Karol G expresó lo siguiente: “Se me partieron todas las uñas y creo se me partió una rodilla. Quería que fuera perfecto“, añadió. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

