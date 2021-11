‘House of Gucci’: herederos de la firma de lujo amenazan con una demanda por la película

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de su fracaso con ‘The Last Duel’, parece que los problemas para Ridley Scott continuarán, pues tras el lanzamiento de ‘House of Gucci’, su otra película de este 2021, podría ser demandada por los propios herederos de la firma de lujo.

La familia de Aldo Gucci, quien fue interpretado por Al Pacino, expresó su descontento con la cinta a través de un comunicado y dijeron que están “desconcertados” de que el retrato “no podría estar más lejos de la verdad”.

“Gucci es una familia que vive honrando el trabajo de sus antepasados, cuya memoria no merece que se moleste en poner en escena una película que no es cierta y que no hace justicia a sus protagonistas. Esto es extremadamente doloroso desde un punto de vista humano y un insulto al legado sobre el que se construye la marca hoy”, dice la declaración.

En su pronunciamiento, incluso, resalta que dejaron abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra los realizadores por haberlos retratado como “matones, ignorantes e insensibles”.

“Los miembros de la familia Gucci se reservan todo el derecho a proteger el nombre, la imagen y la dignidad de sus seres queridos”, se lee en el informe recogido por la agencia noticiosa italiana ANSA.

“La producción de la película no se molestó en consultar a los herederos antes de describir a Aldo Gucci, presidente de la compañía durante 30 años, y a los miembros de la familia Gucci como matones, ignorantes e insensibles al mundo que los rodea”, agregaron.

La película se estrenó en cines el pasado 24 de noviembre y sigue la historia de la socialité Patrizia Reggiani (interpretada por Lady Gaga), quien cumplió casi dos décadas en prisión por contratar a un sicario para asesinar a su exmarido, Maurizio Gucci (interpretado por Adam Driver); y también sigue las complejidades de la complicada dinámica y empresa familiar.

El film se basa en el libro de Sara Gay Forden titulado ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’ y durante sus primeros cinco días en cartelera el filme ya recaudó $21,8 millones de dólares.

Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani en ‘House of Gucci’ de Ridley Scott.

Sigue leyendo: Ridley Scott renunció a filmar “Dune” porque encontró a CDMX bastante “apestosa”

– Ridley Scott culpa a los millennials del fracaso en taquilla de su última película

– “House of Gucci”: Quien fue Patrizia Reggiani, la “viuda negra de la moda” encarnada por Lady Gaga

– Fotos: mira el vestido morado de Lady Gaga con el que hechizó a todos en la premiere de ‘House Of Gucci’