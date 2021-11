The Weeknd y Angelina Jolie: se revelaron los motivos sobre sus sospechosos encuentros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las redes sociales estuvieron siguiendo todos los pasos del cantante canadiense The Weeknd y la actriz estadounidense Angelina Jolie durante meses atrás, quienes habían mantenido algunas reuniones en secreto y ya de por si los internautas comenzaron a indagar sobre una posible relación entre ambos artistas.

Sin embargo, esas misteriosas reuniones no tratan acerca de un amorío, sino más bien algo de trabajo. Según reseñó el portal The Hollywood Reporter, la intérprete de Thena en la cinta ‘Eternals‘ de Marvel Studios está ayudando a The Weeknd, cuyo nombre de pila es Abel Makkonen Tesfaye, a hacerse un espacio en su carrera como actor.

El mismo medio reveló que The Weeknd protagonizará y abarcará el rol de productor ejecutivo en la serie de HBO llamada ‘The Idol’, la cual será dirigida por Sam Levinson, el creador de la exitosa producción televisiva ‘Euphoria’.

Con esta revelación, todos esos encuentros que mantuvieron The Weeknd y Angelina Jolie en el pasado, finalmente ya pudieron ser revelados y no se trataba sobre un rumoreado romance como muchos usuarios estaban esperando.

No cabe duda que Abel Tesfaye recibió buenos consejos por parte de una celebridad icónica en el mundo del séptimo arte, que también ha podido incursionar en otras facetas alejadas de la actuación, ya sea como directora, productora y guionista. La reunión de maestra y aventajado ha podido dar sus frutos.

The Weeknd with Angelina Jolie last night. pic.twitter.com/t8yjBuQazb — The Weeknd Access (@WeekndAccess) September 26, 2021

Posteriormente, The Weeknd desea conseguir un cupo en el mundo de la actuación y el haber seguido los consejos de la dos veces ganadora del Premio Óscar parece encaminarlo en mayor medida a su etapa como actor. La nueva serie que protagonizará The Weeknd ‘The Idol’ contará únicamente con seis capítulos, y ya las grabaciones comenzaron a rodarse.

Entre los actores que acompañarán a Abel Tesfaye en esta próxima serie de HBO se encuentran Lily-Rose Depp, Anne Heche, Elizabeth Berkley Lauren, Troye Sivan y Suzanna Son.

