¿Una triste navidad para Natti Natasha?: Chisme No Like lo predijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pese a que Natti Natasha tiene todo para ser realmente feliz en esta época del año, sobre todo después del lanzamiento de Everybody Loves Natti, su reality en Amazon Prime, pareciera que no hay nube negra capaz de tapar la felicidad y la dicha de esta cantante. Sin embargo, sí que lo hay. Y es que aún cuando ella ha encontrado la verdadera felicidad junto al productor Raphy Pina, dicha que viven completa junto a su bebé, la pequeña Vida Isabelle.

Todo esto parece verse empañado porque el pasado a regresado más fuerte que nunca y arrastra así a su amado. La Navidad no será tan dulce en este 2021 para la pareja, y Chisme No Like ya lo había anunciado.

En abril de 2020, el FBI realizó una redada en su casa de Caguas Real durante la que se encontraron varias pistolas, incluida una modificada para que pudiera disparar de forma automática, y munición.

Según fuentes oficiales, el juicio podría durar una semana y se espera que testifiquen más de media docena de personas antes de que se dicte sentencia. Pina se enfrenta a una posible condena de hasta diez años de cárcel. Esta no es la primera vez que el empresario del mundo de la música se enfrenta a problemas con la justicia: en 2012 fue acusado de 19 cargos por fraude y blanqueo de dinero.

El programa Chisme No Like lleva meses insistiendo en que las televisoras hispanas, Telemundo y Univision, no deberían de darle cabida ni pantalla a la pareja de la cantante, tomando en cuenta el historial que le precede. Sin embargo, pese a lo anterior, el amor de este par ha logrado salir adelante en todo momento.

Pero, aún así, el productor Raphy Pina tendrá que acudir a los juzgados de Puerto Rico el próximo 13 de diciembre tras ser incapaz de llegar a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de los cargos de posesión ilegal de armas que se le imputan.

Sigue Leyendo:

Raphy Pina se podría enfrentar a diez años de cárcel por posesión ilegal de armas

Así es la mansión de Natti Natasha y Raphy Pina en Miami, Florida

Natti Natasha expondrá toda su verdad al lado de Raphy Pina en su reality: “Everybody Loves Natti”