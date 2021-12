Sergio Mayer recibió un ticket de arresto de oficio tras “agredir” a Javier Ceriani

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sergio Mayer de nuevo está metido en un escándalo.

El actor y Javier Ceriani protagonizaron un tremendo encontronazo durante la alfombra roja de un evento en Estados Unidos al grado de que la policía tuvo que intervenir.

La disputa comenzó después de que el periodista lo cuestionara sobre las declaraciones que hace Anabel Hernández en su libro, “Emma y las Otras Señoras del Narco”, donde se afirma que mantenía una relación cercana con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal alias “La Barbie”.

“Estábamos cubriendo el evento de una fundación de los compositores de la música y llegó Sergio Mayer con su mujer Issabela Camil y empezó a ponerse muy nervioso, le fui a preguntar, con todo respeto, que qué opinaba de esta acusación de la escritora Anabel Hernández sobre ‘La Barbie’ y salió corriendo”, declaró Javier.

De acuerdo con los reportes y videos que evidenció Ceriani en redes sociales, Mayer no logró contener su ira tras escuchar que el conductor de ‘Chisme No Like’ dijo: “Sergio Mayer escapando de nosotros, no quiere dar la cara”.

Eso enfureció a Sergio y supuestamente cuenta Javier procedió a “agredirlo física y verbalmente”, hasta su esposa, Issabela Camil, le entró con los insultos y llamó “basura” al argentino.

“Empezó a insultarme, a decirme ‘basura, porquería’, un montón de cosas”, indicó Ceriani sobre Issabela.

Javier Ceriani afirmó que todos los medios presentes en el lugar pudieron grabar las agresiones que le propinaron Sergio Mayer e Issabela Camil, motivo por el que los demandará.

“Todos son testigos, todos los medios grandes de acá de Estados Unidos, de lo que me hizo Sergio Mayer, me acaba de agredir físicamente y me acaba de insultar su mujer, Issabela Camil, todo porque yo investigo y pregunto”, expresó.

Tiempo después se puede apreciar que llegan oficiales para tomar la declaración de Javier, quien les mostró el video de “la agresión”. Ahora el actor deberá comparecer ante la Corte, pues recibió un ticket de arresto de oficio para resarcir el daño y principalmente su reputación, por lo que se espera que se conozcan los detalles de la demanda en las redes sociales de ‘Chisme No Like’ o de sus conductores, Javier Ceriani y Elisa Beristain.

