Video: ladrón robó $72,000 dólares de una tienda en Nueva York y eran tantos billetes que se le caían

NYPD está buscando a un ladrón que robó $72,000 dólares en efectivo de una caja fuerte desatendida en una tienda de comestibles en Queens (NYC) y era tanto el dinero que algunos billetes se le cayeron de las manos.

El robo tuvo lugar alrededor de las 8:05 p.m. el 20 de noviembre, según un video de la policía divulgado ayer.

La tragicómica secuencia muestra a un hombre bajarse de un auto y entrar en una tienda ubicada en Queens Boulevard. Luego se dirigió detrás de una registradora desatendida y de allí sacó pilas de billetes de una caja fuerte, dejando algunos atrás que se le cayeron antes de abandonar el lugar.

NYPD detalló que el ladrón escondió el dinero en su máscara y sudadera antes de salir en la misma camioneta Nissan de color vinotinto en la que arribó, informó Pix11.