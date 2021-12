Montada en un león dorado, Noelia exhibe su retaguardia con pecaminoso atuendo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las curvas de Noelia volvieron a alborotar las redes sociales gracias a unas pícaras fotografía en las que la cantante no tuvo reparo para presumir sus impresionantes encantos mientras posa montada en un león dorado, usando un pecaminoso y ajustado atuendo negro de red y transparencias.

“Time to ride the Golden Lion 🦁”, escribió la Boricua al pie de las imágenes que hasta el momento han acumulado casi 25 mil corazoncitos rojos y más de 300 comentarios.

En otra postal, la intérprete de temas como ‘Candela’ y ‘Clávame tu amor’, apreció sentada en un sillón, enfundada con tacones y un minivestido que exhibe sus piernas de tentación.

Por si no fuera suficiente, hace algunos días, Noelia también recibió miles de ‘me gusta’ gracias a un video en el que no tuvo reparo para mostrar en primer plano sus atributos, usando un short cachetero de licra y un ajustadísimo bodysuit rosado que permitió ver lo bien que luce su figura a los 42 años de edad. View this post on Instagram A post shared by Noelia (@noeliaofficial)

También te puede interesar:

En video, Noelia caldea Instagram modelando su nueva línea de leggins transparentes

Ester Expósito y Nicolás Furtado confirman su romance con esta romántica foto

Junto a Camilo y desde la playa, Evaluna Montaner presume su pancita de embarazo en bikini