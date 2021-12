Madre hispana está molesta porque su hijo recibió la vacuna Covid a cambio de una pizza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Por favor, no digas nada. No quiero meterme en problemas”, fue la súplica de una enfermera a un menor de edad tras inocularlo contra el Covid-19, así lo dio a conocer la madre del infante, Maribel Duarte.



En entrevista con NBC Los Ángeles, la madre del preadolescente de 13 años reveló que su hijo regresó de la escuela con una tarjeta de vacunación después de que aceptó ser inoculado con la vacuna Pfizer Covid-19 a cambio de una pizza.



Duarte también reveló que después de que su hijo recibió la vacuna y la pizza, le pidieron que no le contara a nadie que había sido inoculado: “Debí estar involucrada (en la decisión de la vacunación) además, la señora que le aplicó la vacuna y firmó el papel le dijo a mi hijo ‘por favor, no digas nada. No quiero meterme en problemas’”.



La tarjeta de vacunación no sólo presentaba una dosis, sino dos; la primera fue aplicada el pasado 28 de octubre y la segunda el 18 de noviembre.



“Me duele saber que recibió una inyección sin mi permiso, sin saberlo y sin firmar ningún papel para que él lo hiciera”, contó Maribel Duarte sin dar más detalles sobre cuándo fue el día en que se enteró que su hijo había sido vacunado sin su permiso.



La madre hispana, quien sí está vacunada contra el Covid-19, contó que no deseaba que su hijo fuera vacunado por temor a que sus problemas de asma y alergias se agudizaran.



En tanto, un portavoz de LAUSD señaló a Foxnews.com que por ahora no podía confirmar el incidente y resaltó que muchos estudiantes se están ofreciendo para recibir la vacuna.



La escuela Barack Obama Global Prep Academy pertenece al Distrito Escolar Unificador de Los Ángeles que está ordenando a todos los estudiantes de 12 años a ser vacunados antes del 10 de enero y quienes no reciban la vacuna tomarán las clases de manera virtual, sin opción de asistir un solo día a las aulas.



Hasta el momento se desconoce si el niño de 13 años presentó algún problema por recibir la vacuna, lo cierto es que Maribel Duarte no descansará hasta que le den una explicación por haber decidido sobre su hijo sin ser tomada en cuenta.

