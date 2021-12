Real Madrid le ganó el derbi al Atleti con dos asistencias de Vinícius y golazos de Benzema y Asensio [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Real Madrid sigue imparable: alcanzó su décima victoria consecutiva, una muy importante pues se trató del derbi ante el Atlético de Madrid (2-0). Vinícius Jr. deleitó al Santiago Bernabéu y tanto Karim Benzema como Marco Asensio respondieron con golazos para obtener el triunfo y ser más líderes que nunca en La Liga.

Al 16′ apareció la magia de los merengues: balón filtrado de Asensio a “Vini”, quien ve a Benzema y no tarda en centrarle el balón. El “Gato” espero pacientemente y de volea remató fuerte y con dirección al ángulo derecho. Oblak no pudo hacer nada. Golazo.

WOW! 🔥



Karim Benzema volleys home the cross from Vinicius Jr. 👏 pic.twitter.com/L9mxA2YtbD — ESPN FC (@ESPNFC) December 12, 2021

Los dirigidos por Carlo Ancelotti mantuvieron el control del partido, aún cuando el Atleti generó peligro. Siempre estuvo atento Thibaut Courtois para atajar cada uno de los remates del rival.

La sentencia llegó al 57′. Vinícius Jr., con campo abierto y claridad para dirigir dicho ataque, envió un pase cruzado a Marco Asensio, quien recibió dentro del área y al primer toque batió a Oblak con un remate raso en el que el esloveno tampoco podía hacer mucho.