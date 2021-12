Harnaaz Sandhu, de la India, es la nueva Miss Universo 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Antes de ceder su corona a la representante de India, Harnaaz Sandhu, quien ganó la noche de este domingo el certamen Miss Universo 2021, Andrea Meza agradeció a México por el apoyo durante sus cerca de siete meses de reinado.

La mexicana fue la encargada de coronar a su sucesora y, al dar su desfile en sus últimos segundos con el título, optó por resaltar los esfuerzos por contener la pandemia y resaltar la importancia del título.

“La impecabilidad nos viene de poder reconocer que lo que tenemos por dentro es suficiente. Durante mi reinado tuve la oportunidad de crear conciencia sobre las pruebas gratuitas para el sida y nunca olvidaré mi primera función como Miss Universo, promoviendo la vacuna para la Covid-19.

“Gracias a la comunidad médica hoy celebramos juntos la 70 edición. A la próxima Miss Universo le digo: ‘Has sido elegida por una razón. No te olvides de quién eres y porqué estás aquí‘”, expresó la mexicana.

La gala de tres horas, realizada por primera vez en Eilat, Israel, concluyó con la coronación de Miss India, tercera representante del país que gana la corona, tras los reinados de Sushmita Sen en 1994 y Lara Dutta en 2000.

Harnaaz Sandhu superó a las representantes de Paraguay y Sudáfrica tras responder cuál consejo darían a las mujeres jóvenes para lidiar las presiones que enfrentan hoy.

“La presión más grande de los jóvenes es creer en sí mismos, saber que son únicos. Eso es lo que te hace hermoso. Deja de compararte con los demás. Hablen por sí mismos porque ustedes son los líderes de sus vidas, tienen su propia voz. Yo creí en mí, por eso estoy aquí“, dijo.

La joven de 21 años estudia administración pública y es actriz, lo que le dio seguridad para avanzar por las distintas etapas de la competencia, desde los desfiles con traje de baño y traje de gala, hasta las sesiones de preguntas. View this post on Instagram A post shared by 👄NIURKA TERESA MONTENEGRO👄 (@_el_tormento__)

Antes de la primera hora del certamen se acabaron las esperanzas para México de hacerse con la corona por segundo año consecutivo, pues la sinaloense Débora Hallal no logró avanzar de la primera ronda, en la que fueron seleccionadas 16 finalistas. View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

La gala estuvo amenizada con música de JoJo, quien acompañó el desfile de trajes de galas con canciones como “In Your Room” y “Too Little Too Late”. En esta sección de la competencia participaron representantes de Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Bahamas, Francia, Colombia y Aruba.

Hubo cosas ya tradicionales, como la conducción de Steve Harvey, quien de nuevo amenazó con equivocarse, pues antes de anunciar la ganadora entre India y Paraguay, dijo “Portugal”. Pero también hubo novedades, pues ayer fue la primera vez que una representante de Bahamas pasó a las 16 finalistas.

