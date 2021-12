¿Se acabó el amor? Parece que Alicia Machado y Roberto Romano terminaron

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Parece que se les acabó el amor. Alicia Machado y Roberto Romano han dejado ver en diversos comentarios en sus cuentas de Instagram lo que parece ser el fin de su relación, esa que surgió mientras ambos estuvieron en La Casa de los Famosos, el reality show de Telemundo donde la mismísima Machado resultó ganadora.

Y es que ambos han respondido uno que otro comentario que despierta la duda y que parecen confirmar el fin de su relación.

“Te lo advertimos, ese hombre no servía!!! Pero de necia fuiste y te rompiste la cara… Ahora límpiatela, levántate y triunfa”, le escribió una seguidora a Alicia Machado en su cuenta de Instagram.

Esta fue la respuesta de la venezolana: No linda, no es tan traumático. I’m fine’.

Asimismo, en varias publicaciones, Roberto Romano ha respondido cientos de mensajes de amor y apoyo. Especialmente tras dejar este texto en su perfil:

“Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos: ¿Quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien, la pregunta es: ¿Quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros: Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás.”



Hace algunos días los rumores habían crecido debido a las imágenes que se filtraron y en las que Roberto Romano aparece besando a otra mujer. Parte de lo rumorado indicaba que estas imágenes formaban parte de una película que el actor se encuentra grabando, motivo por el cual tampoco asistió al cumpleaños de Alicia Machado que se celebró hace algunas semanas en la ciudad de Miami.

Mientras les duró el idilio, la pareja compartió románticos e importantes momentos juntos: la llegada de la Navidad a casa de Alicia, el primer te amo, aunque en inglés, que le dijo Roberto y una que otra escapada a la playa que parecían indicar que la pareja estaba muy enamorada.

Otro de los pequeños y juguetones momentos que dejaron ver fue cuando Alicia le dijo “papi”. Los seguidores de ambos rápidamente reaccionaron ante este pequeño atrevimiento en redes sociales que dejó escapar la venezolana.

¿Será que habrá reconciliación posible?

Sigue leyendo: Acusan a Alicia Machado de haberse hecho la manga gástrica y ella responde: “No todo es quirófanos”

¿Qué está pasando? Roberto Romano besó a una mujer y no es Alicia Machado

Alicia Machado casi dejó al descubierto uno de sus senos en un sensual selfie frente al espejo

¡Lo que bien se aprende no se olvida! Mira el desfile de Alicia Machado en un sexy vestido rojo