¿Qué está pasando? Roberto Romano besó a una mujer y no es Alicia Machado

Se filtraron fotos del actor mexicano Roberto Romano besando a una mujer que no es su enamorada, la venezolana Alicia Machado. En una de las fotografías se observa a Romano muy risueño junto a una mujer y en otra se ve a ambos dándose un beso en medio de risas.

Sin embargo, de acuerdo a una publicación que Romano reposteó en sus historias de Instagram, el beso que quedó grabado forma parte de una película que se encuentra filmando, motivo por el cual no asistió tampoco a la celebración de cumpleaños de Alicia Machado hace algunos días en la ciudad de Miami.

“Aunque intenten dañar a una persona no van a poder. Investiguen y luego juzguen. Roberto está grabando una película en Cancún. Fin del tema”, dice la publicación que Romano reposteó.

A pesar de la aclaratoria del actor en sus historias de Instagram, los seguidores de las redes sociales comenzaron a acusarlo de serle infiel a Alicia Machado y de no quererla.

“Él no quiere a Alicia”, “Amiga date cuenta”, “No me parece actuado aparte Romano siempre le ha fallado Alicia, cuando Alí aún no salía de la casa a él se le miraba besándose con otra mujer antes de qué Alicia saliera” y “Abre esos ojazos Ali” son algunos de los comentarios al respecto que se pueden leer en la publicación de Chisme No Like en Instagram.

En estas fotografías del beso, Romano está usando el mismo atuendo que utilizó cuando grabó un divertido reels junto a Tefi Valenzuela, en el que ambos muestran sus dotes para mover las caderas.

“¡Se chavó Alicia! Se quedó sin Roberto”, “Esas “amistades” son bien peligrosas”, “Omg pobre Ali” y “Aquí huele a peligro y Alicia tan lejos” son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de esa popular red social en la publicación.

Ante las dudas y los comentarios, Valenzuela detalló que ella y Roberto solo son “carnalitos” cuando le indicaron que ambos hacían una linda pareja y también precisó que Alicia estuvo en una videollamada.

“Bellos y Ali donde está?”, le preguntaron a Valenzuela. “en videollamada 😍”, respondió ella.

