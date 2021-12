Autoridades buscan a dos adolescentes en Nuevo México por el asesinato de un exoficial de prisiones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de Snapchat, Anna Bella Dukes y Adrián Ávila elegían a sus víctimas y si las cosas no salían como ellos lo planeaban, cometían un asesinato a sangre fría.



El pasado mes de febrero las portadas de los principales diarios de Albuquerque dieron a conocer que el exoficial de prisiones Elías Otero había muerto frente a la mirada de su familia a manos de un adolescente.



Han pasado 10 meses de aquella tragedia, sin embargo, la policía sigue en busca de Anna Bella Dukes, de 18 años, y Adrián Ávila, de 17, y esta semana se les ha girado una orden de arresto por un cargo abierto de asesinato, secuestro, robo a mano armada con un arma mortal, manipulación de pruebas y conspiración.



De acuerdo con la policía ambos jovencitos podrían encontrarse en Nuevo México y han lanzado una alerta que ayude a dar con su paradero y rindan cuentas sobre la muerte de Elías Otero.



Albuquerque Journal dio a conocer que Bella Dukes conoció al hermano de Elías Otero a través de la aplicación Snapchat y lo sedujo hasta convencerlo de conocerse; la cita se dio en parque donde, según la policía, fue emboscado por un grupo de personas que le robaron a punta de pistola y lo obligaron a conducir hasta la casa de su hermano, al suroeste de Albuquerque.



En el camino, los ladrones hicieron un FaceTime a Elías e intentaron amedrentarlo apuntando con una pistola en la cabeza a su hermano y le dijeron que si no salía de casa con un rescate de $ 1,000 lastimarían al menor de edad.



La madre del occiso, Alicia Otero señaló al mismo medio que los ladrones no se conformaron con lo robado: “A mí hijo, menor de edad, le robaron el auto y querían más que el auto, querían sus joyas, lo desnudador, tomaron sus tarjetas de crédito y se llevaron lo que tenían, pero querían más dinero”.



“Mi hijo mayor (Elías) dijo que no les íbamos a dar nada, así que salió con su arma (para encarar a los ladrones)”, contó la señora Otero.



Elías Otero recibió un disparo ante la mirada de su familia, mientras que el menor de edad corrió despavorido cuando escuchó la detonación de el arma y resultó ileso.



La policía señaló que no era la primera vez que Anna Bella Dukes y Adrián Ávila seducián a sus víctimas a través de Snapchat y que un día antes de asesinar a Elías Otero cometieron un delito similar.



Crime Stoppers ofreció una recompensa de $ 2,500 a quien proporcione información que conduzca al arresto de los adolescentes.

