Simone Biles sigue convencida: “Estoy más orgullosa de lo que sucedió en Tokyo que de todas mis medallas” [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Que la gimnasta más laureada de la historia tome la decisión de abandonar algunas competencias en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 fue un mensaje claro para el mundo. Simone Arianne Biles tuvo miedo y no lo ocultó, ese temor le abrió los ojos a miles de atletas que viven situaciones similares.

La estadounidense de 24 años de edad ganó cuatro medalla de oro, una de plata y dos de bronce en Juegos Olímpcios. En Río de Janeiro no dejó para nadie más y en Tokyo 2020 todos los reflectores estaban puestos sobre ella tras los retiros de Michael Phelps y Usain Bolt. Era la vedette de la magna cita.

Algo pasó, notó que no se sentía del todo segura a realizar algunas pruebas que significaba un ejercicio físico de alta intensidad y lo habló.

“La verdad es que ahora me siento bien. Definitivamente esto me ha servido para quitarme presión de los hombros. La verdad es que cuando lo hice en Tokyo no sabía lo que iba a venir después, pero era algo que necesitaba para conseguir la ayuda correcta que necesitaba en esos momentos. Pero definitivamente me siento mucho mejor ahora que estoy de vuelta en Estados Unidos, rodeada de mis familiares y de mis amigos”, declaró.

#LaPortada 'La lección que aprendimos en 2021'



🔝🏆 Despedimos el año entregando el MARCA Leyenda a @Simone_Biles: no te pierdas la entrevista y el especial sobre este icono del deporte mundial 🤩 pic.twitter.com/jfSiQoxRfY — MARCA (@marca) December 30, 2021

Biles recibió el MARCA Leyenda, que otorga el prestigioso medio madrileño y ella lo recibió en Spring, Texas. Ahí manifestó que se siente orgullosa y en paz tras lo hecho en los últimos JJ.OO.

“Honestamente, fue una decisión muy dura de tomar y no fue algo que tuviera pensado o planeado. No habría pensado en esta posibilidad ni en un millón de años. Que sucediera lo que pasó fue una locura, pero tener el apoyo de mis compañeras y de los entrenadores significó todo un mundo para mí. No le deseo lo que pasé y tener que retirarse a nadie, pero todo pasa por alguna razón y creo que hay mucha grandeza en todo lo que vino después”, agregó.

Dudó, porque sabía que había entrenado duro en cinco años para hacer una mejor presentación en Tokyo 2020. Se sentía triste y su carácter la llevó a decidir primero por su salud mental y su estabilidad emocional. Lejos de quedar como una mujer llena de temores, la historia la recordará como una valiente.

🔝 Cerramos 2021 sentándonos con @Simone_Biles



🔎 Tokio, Larry Nassar, su presente y futuro…



🤔 ¿Cansada del ruido que hay a su alrededor?



😅 "Estoy siendo una persona normal por primera vez"



🏆 "He conseguido mucho más de lo que podía soñar"



📹 Por @willy_marca pic.twitter.com/5xdgk22pQC— MARCA (@marca) December 31, 2021

Eso sí, Biles asegura que todavía quedan secuelas en su mente y trabaja para superarlas. Sabe que no tiene nada que perder, y por eso lleva su proceso con tranquilidad. No tiene que demostrarle nada a nadie.

“Sí, hay algunos saltos y algunas rutinas en las que giro mucho en el aire y hago muchas piruetas en el salto y todavía tengo miedo de realizarlas por todo lo que pasó. Pero mis entrenadores están siendo geniales, asegurándose que cada vez que vengo al gimnasio y cada vez que quiero practicar se aseguran de que estoy dando los pasos adecuados para soltar mi cuerpo. Ellos me hacen sentir mucho mejor”, finalizó.

Lee también:

– Cinco momentos icónicos en el deporte mundial que marcaron el año 2021 [Videos]

– Simone Biles sobre sus problemas de salud mental en Tokio 2020: “Es un milagro que aterrizara de pie en el ejercicio de barra”