DJ argentino Fer Palacio se defendió tras ser acusado de contagiar a Lionel Messi de COVID-19

Cuatro jugadores del PSG dieron positivo por COVID-19 y deberán permanecer aislados del equipo durante algunos días. El caso más resaltante es el de Lionel Messi, quien como muchos salió de fiesta durante las fechas navideñas y de año nuevo. Fer Palacio, famoso DJ argentino que estuvo en una de las reuniones y se tomó una foto con Messi, fue acusado por redes de contagiar a la figura del PSG y de la selección albiceleste, y no tardó en salir a su defensa.

¿Qué ocurrió? Que Palacio asistió a los Coscu Army Awards, un evento en Argentina en el que se premió a lo mejor de Twitch durante 2021. Martín Pérez (Coscu), organizador, confirmó que hubo casos de COVID-19 luego del evento.

Por ende, en teoría Palacio debió aislarse por precaución. No obstante, fue invitado por la familia Messi para festejar la Navidad.

A través de sus stories de Instagram, el reconocido DJ que también estuvo presente en la final de la Liga Argentina se defendió: “Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID-19 y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid“.

Tanto en Twitter como en Instagram posteó una imagen de su última prueba PCR, en la que efectivamente se aprecia que no posee el COVID-19.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg— Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022