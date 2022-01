“Nos hemos quedado un día más de vacaciones”: Carlo Ancelotti no ocultó su enfado tras derrota del Real Madrid

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Real Madrid empezó el 2022 con mal pie: los merengues cayeron de forma sorpresiva ante el Getafe en un partido bastante gris. Carlo Ancelotti, entrenador del club blanco, no se excusó en la conferencia de prensa post partido y le dio un llamado de atención a su plantilla.

El italiano fue bastante claro tras comentar que el equipo estuvo un día más de vacaciones, en referencia al mal partido que realizaron en el Coliseum Alfonso Pérez.

“Qué más puedo decir… Fue como si los jugadores siguieran de vacaciones. No jugamos bien. Los jugadores estaban nerviosos. El equipo estaba de vacaciones. No hubo concentración ni nada. Le regalamos tres puntos (al Getafe)“, señaló Ancelotti.

🎙| Ancelotti: "The players were nervous. We lost balls and duels after their goal. The team was on vacation today. No focus and nothing. We gave them 3 points." — Madrid Xtra. (@MadridXtra) January 2, 2022

Un error de Eder Militao generó el primer y único tanto del encuentro. Enes Unal se encargó de anotar el gol del triunfo para el Getafe, que supo defender la ventaja sin balón y no se vio acorralado en demasía por el Real Madrid. Eder Militao with the mistake and Getafe lead Real Madrid 🤦‍♂️ pic.twitter.com/rBUWfQ0Jtg— ESPN FC (@ESPNFC) January 2, 2022

Así llegó a su final la racha de 15 partidos sin perder que acumuló el Real Madrid. Los líderes de La Liga no perdían desde el 03 de octubre, cuando sucumbieron ante el Espanyol (2-1). Durante este período de tres meses lograron 13 victorias en 15 duelos.

A pesar de la caída, el conjunto merengue sigue mandando en La Liga con relativa comodidad: 46 puntos en 20 partidos. Poseen una ventaja de ocho puntos sobre el Sevilla, que tiene dos partidos menos. Aventajan al Betis por 13 unidades y al Atlético de Madrid por 14 puntos. Éstos últimos con un partido menos. Getafe snap Real Madrid's 15-match unbeaten streak 😱 pic.twitter.com/FGBNPY83lG— ESPN FC (@ESPNFC) January 2, 2022