Hallan muerta a estrella de reality TV en negocio de almacenamiento en Nueva Jersey

Robert Bruce, miembro del elenco del reality show “Comic Book Men”, fue encontrado muerto dentro de una instalación de depósitos en Nueva Jersey.

Bruce, de 62 años, fue hallado el viernes en la instalación de almacenamiento de registros profesionales de City Center Plaza en Red Bank después de que su familia no supo de él durante varios días, informó NJ.com.

La policía dijo que su familia creía que Bruce había estado viviendo en un sótano en la instalación de almacenamiento, que servía como su oficina. No se sospecha que su muerte haya tenido un origen criminal, pero la policía de Red Bank estaba investigando y pidió a que cualquier persona con información se comunicara con el departamento.

Robert Bruce of AMC's Comic Book Men Dead at 62, Kevin Smith Pays Tribute https://t.co/nKHNh4E7NQ — People (@people) January 4, 2022

Mucho antes de su paso por el programa de televisión “Comic Book Men” de la cadena AMC, Bruce había sido un experto en el mundo de los coleccionables durante unos 40 años, dijo su amigo y también coleccionista Ben Leach.

“Creo que las personas que lo conocieron a través de ‘Comic Book Men’, donde evaluaba el valor de juguetes y otros objetos de colección, realmente no arañaron la superficie del conocimiento que tenía”, dijo a Leach al New York Post sobre su amigo.