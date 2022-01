Sirey Morán en exclusiva habla de su nueva vida después de vivir momentos oscuros

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)



Sirey Morán está viviendo uno de los mejores momentos de su vida: le dio la primer corona a su país, Honduras, tiene un contrato de un año como talento de Univision, después de haber ganado ‘Nuestra Belleza Latina’, y está lista para dar lo mejor de sí.

Sin embargo, antes de todo esto vivió momentos de muchos sacrificio por defender su dignidad, por darse a respetar como mujer y no aceptar tener sexo con un empresario por 5 mil dólares a cambio de que se le respete su corona en Miss Universo.

En exclusiva, en medio de su visita a Honduras, Sirey habla con nosotros en de su nueva vida, su futuro y los momentos oscuros que la hacen ser la mujer fuerte que es hoy.

-Te fuiste de Honduras buscando un sueño, y volviste cumpliendo el sueño a todo el país…

Sirey Morán: Sí, gracias a Dios que lo logramos. Sirey nace en Honduras, se va a Estados Unidos, luego vuelve a Honduras de nuevo, y de Honduras para el mundo como dirían… Me voy luego de hacer un sacrificio tremendo, de renunciar a mi trabajo, con muchas dudas, con muchos miedos, detener la Universidad y ese sacrificio, esa decisión tomó mucho valor en mí.

Luego de 9 semanas, en ‘Nuestra Belleza Latina’, de conseguir un pase entre más de 6 mil mujeres, ahora ser la ganadora es algo maravilloso, pero más maravilloso es como me recibió Honduras.

-¿Qué sentiste cuando se abrieron las puertas del aeropuerto, y te encontraste con todo ese público recibiéndote con tanto amor?

Sirey Morán: Tuve que tomarme el tiempo para que esas lágrimas salieran, desahogarme, que no se dañara el maquillaje y me vieron bonita como ellos me esperaba… El hecho de ver señores de la tercera edad, adultos, niños, y todo el mundo festejando lo de la misma forma, es gratificante. Creo que la parte más bonita, no solamente es tener esta corona maravillosa en la cabeza, sino lo que ella significa y era lo que yo decía, incluso, cuando era una de las 4 finalistas, significa un esfuerzo, un valor, el quitarme miedos, significa el inmigrante latino, porque no solamente hondureños votaron por mí, veo también cómo ha causado un impacto tremendo en la juventud, y veo que hay un deseo para ellos de querer salir adelante en lo que ellos se proponen, y eso me encanta, es lo más valioso.

Sirey Morán es recibida por su gente en Honduras. Foto: Univision

-Antes de ganar tú decías que le querías dar esa reina que tu país nunca pudo tener, ¿qué sientes de haberlo logrado?

Sirey Morán: Hay una frase que ahora es muy famosa y que Sirey la dice dentro de ‘Nuestra Belleza Latina’ sin planearla, y es tremendo el valor que tiene, llegó a Hondura, al aeropuerto, y la gente la coreaba, la gritaba: “Cuando un hondureño triunfa, triunfa Honduras”… Es increíble que una frase tan corta tengo un poder tan tremendo, y que ahora la gente no solamente la diga, la grite, sino que la viva. Triunfó una hondureña gracias a los votos de tantas personas.

– Convertirse en este fenómeno es muy bonito, pero también acarrea una gran responsabilidad, todo lo que hagas, lo que digas va a tener réplica en un montón de personas, ¿cómo lo tomas?

Sirey Morán: Esa responsabilidad es muy grande, la gente ya me lo dice, no queremos que cambie, y nos encanta como es… Si Sirey montara un personaje tarde que temprano se caería la careta que no soy yo, pero cuando uno trae raíces de casa eso es lo que es… Le digo a la gente que no voy a cambiar. La verdadera competencia comienza después de coronarme, no con 9 chicas, no con retos, sino con los retos reales de la vida, con este enfoque que Sirey tiene de que gané un premio, ahora soy parte de Univision, y mi enfoque es crecer, seguir aprendiendo cada día y poder seguir trabajando en esta empresa, y en lo que Dios me ponga que es mi gran sueño. Ahí viene la responsabilidad que es representar a mi país de la mejor manera, en el escenario donde me coloque.

-¿Cómo fue encontrarte con tu familia: tu abuelita, tu mamá?

Sirey Morán: Cuando abren las puertas del aeropuerto, la primero que veo es a mi mamá con un rótulo esperándome, y fue muy bonito porque ella es bien humilde, y le encanta ser una fanática, como las del fútbol, de su hija y siempre anda con su rótulo de muy eufórica. Luego vi a mi abuela, que incluso se tomó el tiempo cuando gané la corona de ir, obviamente con su mascarilla y todo, a un lugar público donde estaban mis fans, el ‘Team Sirey’, que para mí no son fans en realidad, son una familia.

Sirey Morán junto a su familia en Honduras. Foto: Sirey Morán

-¿Qué dijo tu abuela de los bailes tan sensuales?

Sirey Morán: Tenía mucho miedo, siempre le decía la maestra: “vas a matar mi abuela cuando me vea haciendo esos movimientos así”… Va a la Iglesia evangélica y todo, pero no, no me dijo nada, está súper orgullosa, incluso yo le preguntaba a mi papá, cuando lo vi en la competencia, si mi abuela está viendo el programa, y me dijo, “su abuela deja de hablarle a todo el mundo, es más, va la Iglesia otro día de la semana para no perderse ‘Nuestra Belleza Latina’”.

-Cuando te vas a dormir sola, y recapitulas todo lo que estás viviendo, ¿qué piensas?

Sirey Morán: Después de coronarme vuelvo a la mansión vacía, ya no había ninguna otra chica, solamente una chaperona y alguien de seguridad. Me devuelven mi celular, después de 3 semanas, estaba a reventar y quise dar prioridad a los mensajes de WhatsApp de la gente más cercana… Entro a las redes y todo eran fotos mías con otras personas cuando les conocí en algún momento de mi vida, y veo un festejo de hondureños en la calle 8 en Miami… Luego la celebración en Honduras. Llega el momento de estar sola y yo digo: “Lo logré, lo logré”.

En el premio de ‘Nuestra Belleza Latina’ había un premio económico de una cantidad de dinero, que si bien era distinto a los otros años, para mí es valioso porque yo cargaba con una deuda, y recién coronada, cuando ya me dieron mi premio, lo primero que hice fue pagar esa deuda. Es una liberación para mí, para mi familia que sufría conmigo en situaciones, y lloré y digo, ¡qué lindo es! no porque me ayudó, me da mucha alegría, porque desde que entre al concurso yo le decía a la gente, ‘Nuestra Belleza Latina’ para mí es una oportunidad de vida, de reinventarme. Muchas veces la gente cree que la vida es color de rosa, y yo me vine para Honduras buscando una nueva oportunidad, y fue la mejor decisión que de Honduras para allá, y muy bonito todo lo que me está pasando, la oportunidad que tengo de liberarme, algo que me apretó por mucho tiempo, por eso valió la pena.

-¿Cómo quieres comenzar esta vida nueva donde ya lo que parecía ser una de tus preocupaciones mayores no está?

Sirey Morán: Primero que todo comparto esto para poder inspirar a otras, no me gané la lotería, trabajé duro para ganarme lo que tengo, y sé que mucha gente sufre día con día, incluso gente que a veces vemos bien, pero que tapa lo que realmente está viviendo, a mí me pasó, y quiero dar este mensaje, de que sí podemos hacer las cosas. Sé cuántos latinos trabajan duro en los Estados Unidos, incluso nuestra gente, en nuestros países, para salir adelante y veo la grandeza de Dios en mí. Ahora viene una nueva etapa, libre de cargas y es loco porque yo siempre soy una mujer muy organizada y luego de lo que pasó con el Miss Hondura, Miss Universo, me quedo sin trabajo, toca cubrir mis cosas, y de repente me meto en un hoyo…

Ahora que retomo mi vida de antes en realidad estoy feliz, porque soy la Sirey que siempre había sido, y se rompen esas cadenas que me ataban, y ahora toca trabajar, algún día quiero tener mi casa, quiero tener hijos, quiero que mis hijos tengan una historia distinta a la mía, que si bien la mía es maravillosa, quiero que la de ellos sea diferente, con comodidades y así también maravillosa, llena de amor como la mía…

Sirey Morán. Foto: Sirey Morán

Mi mamá y mi papá me trajeron en un ambiente que me daban todo como ellos podían, con mucho sacrificio, y ahora pues que yo tengo la oportunidad de estar en ese nuevo estilo de vida quiero seguir inspirando a otros, pero también hacer un crecimiento personal para Sirey y prepararme para el día que Dios me bendiga con el hecho de ser mamá, pero primero hay que conocer al esposo.

-¿Qué le dice esta Sirey triunfadora que tiene por delante un gran futuro, a aquella Sirey que algún día también tuvo sueños pero que se los truncaron porque no quiso estar con un hombre por 5 mil dólares para ganar un concurso?

Sirey Morán: A la Sirey de antes la felicitaría, a la Sirey del presente la felicitaría porqué por más dinero que hubiese tenido hoy, si la Sirey de antes no la hubiera protegido, ni todo el dinero del mundo me ha comprado la paz, y ahora tengo esa paz, porque aunque era una niña con muchos temores, inseguridad, siempre me cuidé bastante… Le diría que siga trabajando duro porque más adelante viene cosa maravillosa, aunque estaba a punto de vivir un momento oscuro, que le iban a quitar su corona, que le iban a destituir, algo grande iba a aprender de ello. La felicitaría porque era más pequeña y siempre me cuido.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A SIREY EN VIDEO:

MIRA AQUÍ ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Sirey Morán: Mira lo que pasó en su regreso a Honduras

•Sirey Morán gana ‘Nuestra Belleza Latina’

•Sirey Morán una de las favoritas de ‘Nuestra Belleza Latina’: “No permito que el miedo me detenga”