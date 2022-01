Benzema y Vinicius dejan en ridículo a todos los goleadores del Barcelona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Real Madrid y Barcelona protagonizarán una nueva edición del clásico español este miércoles, en el King Fahd Stadium de Arabia Saudita, por la semifinal de la Supercopa de España.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan con favoritismo para este partido, en vista de que se han llevado los últimos cuatro clásicos de forma consecutiva y lideran la clasificación de LaLiga.

Entre Benzema (22) y Vinícius (14) han marcado más goles con el Madrid en esta temporada (36) que todo el Barça (35). — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 9, 2022

La diferencia entre ambos equipos es abismal. Por ejemplo, la dupla conformada por el francés Karim Benzema y el brasileño Vinicius Júnior tiene más goles que todo el Barcelona.

Benzema (17 en LaLiga y 5 en Champions) y Vinicius (12 en LaLiga y 2 en Champions) suman 36 goles en lo que va de temporada, uno más que la plantilla combinada del Barca (35).

Además, esta dupla lidera la tabla de goleadores de LaLiga. El neerlandés Memphis Depay, por su parte, es el mejor artillero del Barcelona en lo que va del certamen, con 8 tantos. Benzema and Vinicius have scored more goals this season than the entire Barcelona squad combined 😳 pic.twitter.com/m3ywucMc4d— ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2022

