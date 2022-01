Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera, le da todo su apollo a los hijos de Jenni Rivera en contra de Rosie y Juan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mayeli Alonso está de lado de Chiquis Rivera y el resto de sus hermanos. La empresaria, y ex esposa de Lupillo Rivera está de su parte y de los sobrinos de éste, ya que nunca ha comulgado con la familia del que fuera su esposo. Es de todos sabido que ésta nunca se ha llevado bien con Rosie Rivera y mucho menos con Juan. El mismo Lupillo también le ha dado la espalda a sus hermanas, deligándose de éstos para apoyar a sus sobrinos, aseverando que sólo éstos merecen vivir del nombre de su mamá, para siempre.

Fue la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like, el sitio que expuso la reacción de Mayeli Alonso. Y es que la empresaria abrió un espacio de preguntas y respuestas con sus fans, cuando uno de éstos le expresó lo siguiente: “Me cantó tu acción para los hijos de Jenni, qué linda. Eres hermosa”.

Ante el comentario de su seguidor, Mayeli Alonso contestó: “Lo sentí como madre. Sé que tal vez no lo ocupan, ni lo saben, y aunque alguna gente se moleste, aquí estoy para ellos, para lo que sea. (Lo que sea). Hara para tirar put*zos se se ofrece”. Pero además repitió por tercera ocasión que ella estaba para ellos para “Lo que sea”.

Mayeli Alonso, según expuso Chisme No Like ha admitido no tener una buena relación con Chiquis Rivera, pero aseguran que ésta es consciente de todo lo que la ex de Lorenzo Méndez ha hecho por su hermanos, a quienes incluso ha cobijado, cuidado y querido como si fueran sus propios hijos. De ahí que su joven hermano Johnny López sea tan apegado y amoroso con ésta.

La guerra entre los Rivera y los hijos de “La Diva de la Banda” se desató, hasta ponerse “color de hormiga”, después de que Chiquis publicara el siguiente video en el que dejó completamente expuesta a su tía Rosie, ganándose así el apoyo de todo el público y de una buena comunidad de famosos.

Jomari Goyso, al igual que muchos otros, ha reiterado su apoyo a la cantante con estas palabras: “Tu mamá desde arriba está muy orgullosa de ti”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

