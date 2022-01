Oficial de la policía de Los Ángeles fue asesinado mientras intentaba comprar una casa con su novia

Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles que se encontraba fuera de servicio fue asesinado a tiros en un intento de robo a mano armada mientras intentaba comprar una casa con su novia el lunes por la noche.

Los oficiales del alguacil del condado de Los Ángeles respondieron al reporte de un tiroteo en un callejón alrededor de las 9:15 p.m. del lunes. Al momento de llegar, encontraron al oficial identificado como Fernando Arroyos con heridas de bala, y fue trasladado a un hospital, donde murió.

Las autoridades informaron que Arroyos, de 27 años, trabajó en el departamento durante tres años, y estaba con su novia sin uniforme policial al momento del tiroteo, señaló Fox News.

“Tenía un futuro prometedor. Un futuro brillante que le fue arrebatado viciosamente por un robo callejero”, señaló Michel Moore, jefe de la policía de Los Ángeles este martes.

Antes de ser interceptados, la pareja caminaba por un callejón donde tomaban fotos a una propiedad que estaban intentando comprar.

Moore indicó citando la información preliminar que tres hombres se bajaron de una camioneta negra e intentaron robar a la pareja. Uno de los ladrones tenía una pistola.

“El oficial le gritó a su novia que se fuera, que corriera, que volviera al auto“, dijo Moore, quien agregó que en la escena se produjo un intercambio de disparos que le provocaron las heridas mortales al agente.

Asimismo, se está investigando un incidente a pocas millas de distancia donde se halló a un hombre con una herida de bala. Los detectives intentan determinar alguna relación entre la persona con la herida y el tiroteo donde murió Arroyos, informó CNN.

“Era un hijo único, tenía un futuro prometedor, un futuro brillante que le fue arrebatado, con saña, por un robo callejero” añadió Moore.

Entretanto, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, lamentó el episodio ocurrido y le envió condolencias a sus familiares.

“Nuestros corazones se rompen por esta trágica pérdida para nuestro departamento de policía y nuestra ciudad“, dijo Garcetti desde su cuenta en Twitter. “Me uno a todo Los Ángeles en el dolor de hoy, y mantengo a sus seres queridos en mis oraciones.

Last night, we lost LAPD Officer Fernando Arroyos to gun violence while he was off duty. Our hearts break over this tragic loss for our police department and our city. I join all of Los Angeles in grief today, and I am keeping his loved ones in my prayers. — MayorOfLA (@MayorOfLA) January 11, 2022

La Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, sindicato que representa a los oficiales de LAPD, también se unió a la pérdida de Arroyos.

“Oramos por la familia del oficial y sus compañeros oficiales durante este tiempo de dolor y tristeza. Esta es una investigación activa. Más información a continuación”, tuiteó el sindicato. Tonight, we mourn the loss of one of our officers who was shot & killed in an armed robbery attempt. The officer was off-duty. We pray for the officer’s family, and their fellow officers, during this time of pain and sorrow. This is an active investigation. More info to follow. pic.twitter.com/6xpiAXjr5W— LAPPL (@LAPPL) January 11, 2022

También te puede interesar:

• Teniente del FDNY fue hallado muerto en una estación de bomberos de Staten Island

• Policía de Carolina del Norte murió tras ser atropellado por su hermano durante una parada de tráfico

• VIDEO: Oficiales de Los Ángeles salvan a piloto segundos antes de que un tren se estrellara contra una avioneta