Tiger Woods mantiene bonita amistad con la campeona olímpica Lindsey Vonn: su primera novia tras multimillonario divorcio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La esquiadora alpina olímpica Lindsey Vonn fue la primera pareja oficial que se le conoció a Tiger Woods tras su multimillonario divorcio de Elin Nordegren, la madre de sus dos hijos, en 2010. Por aquella época los dos pasearon su amor por eventos tan mediáticos como la gala del Met; pero, eventualmente, la presión mediática y sus respectivas carreras deportivas les pasaron factura. Al final, acabaron siguiendo caminos separados en torno a 2015.

Sin embargo, los dos han hablado esporádicamente desde entonces y ella ha seguido de cerca el proceso de recuperación de la estrella del golf, después de que sufriera un accidente de tráfico, en febrero del año pasado, que le causó graves lesiones en una pierna.

“Somos amigos y, por supuesto, estoy feliz de que esté de vuelta sano y salvo. Fue un momento difícil para él, ya sabes… Así que estoy feliz de que esté de vuelta con sus hijos”, aseguró Vonn en una nueva entrevista al portal Entertainment Tonight, para promocionar su libro de memorias Rise: My Story, refiriéndose a la participación de su ex junto a su hijo de 12 años en el torneo PNC Championship celebrado en Florida.

Lindsey sabe muy bien lo difícil que resulta mantener relaciones sentimentales bajo el foco de la atención mediática sin perder la concentración a nivel profesional. Y no solo por todo lo que vivió durante los casi tres años que duró su noviazgo con Woods: ella ha estado casada con Thomas Vonn, miembro del equipo de esquí de Estados Unidos, y estuvo comprometida también con el jugador profesional de hockey sobre hielo PK Subban.

“Me parece que, en general, es muy complicado salir con alguien cuando estás en el ojo público, y yo siempre he sido una persona muy abierta”, opinó la esquiadora. “Pero creo que aprendí que hay cosas que deben mantenerse en privado y, por mucho que me gustaría compartir todo lo que me hace feliz y todos los momentos divertidos que he vivido, en realidad, es solo algo para mí y mi pareja, y no necesitaba compartirlo”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

También puedes leer: Donovan Carrillo, el mexicano que competirá en los JJOO de invierno y que practica en las pistas de centros comerciales