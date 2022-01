Cristiano Ronaldo sobre cómo mejorar al Manchester United: “Sé la manera, pero no voy a decirla porque no sería ético”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los líderes del Manchester United, el jugador portugués llegó con la misión de poner orden en el vestuario y devolver al equipo a los años de gloria que él mismo protagonizó hace más de una década, sin embargo ha dejado claro que pese a conocer la forma de mejorar las cosas, eso es algo que no le corresponde decir.

En una entrevista concedida recientemente a DAZN, Cristiano Ronaldo fue preguntado sobre la situación actual del Manchester United y sobre cuál podría ser la fórmula para comenzar a conseguir las victorias de forma contundente, ante esto, respondió de manera muy cautelosa y respetuosa para con sus compañeros.

“Sé la manera, pero no voy a decirla porque no sería ético por mi parte. Este año, tenemos que pasar de página, tenemos mucho que ganar. Debemos creer en ello, si no, será una pesadilla”, expresó.

En ese sentido, el capitán de la selección de Portugal, envió un mensaje a sus compañeros y les aseguró que aún hay tiempo de hacer las cosas bien y conseguir grandes cosas esta campaña.

“Tenemos tiempo para mejorar, potencial, equipo, nuevo entrenador… ¿Por qué no creemos que podemos hacerlo mejor? Tenemos que meternos en la cabeza que somos capaces de cambiar las cosas ahora. No sé la manera específica, soy un jugador, no el entrenador o el presidente”, subrayó

Por su parte, el legendario delantero habló de la destitución del noruego Ole Gunnar Solksjaer y admitió que fue un momento duro:“Cuando se fue, todos estábamos tristes, pero es parte de la vida y del fútbol. Cuando las cosas no salen como el club y los fans quieren, el club debe cambiar. Yo estaba decepcionado, pero tenemos que entender al club y a sus dirigentes. Fue difícil, pero la vida sigue”, dijo.

En ese sentido, Cristiano Ronaldo desmintió los rumores sobre una prematura posible salida de los ‘Red Devils’ y aclaró que no se arrepiente de haber regresado. “He vuelto a Manchester porque amo este club. No lo he hecho por el dinero ni nada de eso. Amo este club y creo que tenemos potencial para ganar grandes cosas, pero debemos encontrar el mejor modo de conseguir esos resultados”.

Asimismo, el ganador de dos premios ‘The Best’ y que este año quedó fuera de los tres nominados, dejó claro cuáles deben ser los objetivos de su equipo. “El Manchester United debe ganar la liga, quedar segundo o tercero. No concibo otra posición para el Manchester United. En mi caso, no acepto que nuestra mentalidad sea menos que quedar entre los tres primeros en la Premier League”.

Por último, Cristiano Ronaldo que se cansó de hacer historia en LaLiga de España con el Real Madrid y ganó otros títulos en la Serie A de Italia con la Juventus, dejó claro que para él, la Premier League inglesa “es, de lejos, la mejor liga del mundo”.

Lea también:

– Cristiano Ronaldo abre la puerta sobre jugar en Brasil: “En el fútbol todo el posible”

– No está Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y así la afición gritó el ‘SIUUUUU’ en la victoria contra Barcelona [Videos]

– El Clásico al revés: Ansu Fati celebró como Cristiano Ronaldo y Fede Valverde como Lionel Messi [Video]