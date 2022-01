El Borussia Dortmund presiona a Erling Haaland para que decida su futuro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mucho se ha hablado de Erling Haaland, en primera instancia por sus innumerables goles anotados con la camisa del Borussia Dortmund y el otro punto es sobre el futuro del noruego de cara a la próxima temporada; debido a que tendrá una cláusula de rescisión de 75 millones, aunque la operación puede superar los 200 millones de euros y los grandes clubes de Europa ya tocan las puertas del jugador. Es por ello que, la directiva alemanda está presionando al delantero para que tome una decisión de manera rápida.

“En los últimos seis meses he decidido no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión. Yo sólo quiero jugar al fútbol pero ellos me presionan para decidir ya mi futuro”, comentó Erling Haaland después del partido.

Desde que su representante, Mino Raiola destapó los rumores sobre el futuro de su estrella, el cual está ligado con el Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City y otros equipos potentes. El alto mando del Borussia Dortmund no ha parado de negociar una extensión de contrato del noruego. No obstante, se ha quedado en veremos, aunque no se descarta una permanencia del delantero un año más.

🚨Mino Raiola sobre Haaland: "Dará el siguiente paso. Bayern, Real, Barça, City: estos son los grandes clubes a los que puede ir. Todos sabíamos que llegaría el momento".



¿Cuándo? "Quizás este verano, quizás el próximo. Pero hay una gran posibilidad de que se vaya este verano " pic.twitter.com/IF9sdeoBMD — Borussia Dortmund 🌐 (@Amarillo_09) December 10, 2021

“No voy a tomar ya la decisión. Estamos en un momento difícil con muchos partidos. Yo solo quiero jugar el fútbol y no puedo decidir nada ahora”, continúo el goleador del Borussia Dortmund.

Halaand, acumula ahora 15 goles en la temporada y 78 desde que debutó en la Bundesliga, números que demuestra que es un verdadero extraterrestre y un delantero que está llamado a ser el heredero del trono de Leo Messi y Cristiano Ronald; sin olvidar a Kylian Mbappé, claro está.

“Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otras cosas en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro. Eso es lo que ellos quieren y significa que cosas van a empezar a suceder”, finalizó el noruego.

Por ahora resta bastante tiempo para que termine la temporada, pero lo que si es cierto, es que se avecina un duelo de titanes entre la mayoría de los clubes más poderosos para poder hacerse con los servicios con el androide noruego.

