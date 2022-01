Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G se ha convertido en una de las cantante más atrevidas y sensuales del mundo de la música urbana. La ex novia de Anuel AA ha ido subiendo la temperatura de sus fans con fotografías y videos en los que insinúa sus curvas con total desinhibición. Para algunos de sus fans “La Bichota” hace bien y se ve preciosa. Otros más conservadores le están perdiendo el respeto y han empezado a ofenderla en redes sociales. Pero esto a ella parece que le resbala, porque además hace oídos sordos.

En esta semana se puso tan atrevida que casi dejó ver más de lo debido, todo mientras se preparaba para comer su almuerzo. En la imagen se puede ver cómo a Karol G se le desliza el tirante de su top blanco y debajo se ve que no hay ropa interior. La moda que tanto han promocionado modelos como Demi Rose y Alexa Dellanos ha llegado a la colombiana y ahora ésta posa sin sostén o con bikinis diminutos, casi a diario, casi.

Aquí una muestra de lo que hacen Demi Rose y Alexa Dellanos sin sostén: View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Y este ahora parece ser el estilo de Karol G a la hora de salir, incluso para los eventos de red carpet. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

A nivel musical se sabe que Karol G estará en el Festival de Coachella. Pero además de esta buena noticia se suma la próxima presentación de la colombiana en Las Vegas. Ha trascendido que, el 29 de enero, Don Omar será la principal atracción del espectáculo Calibash que se celebrará en la ciudad de la Ciudad del Pecado y en el que también participarán Maluma, Farruko, El Alfa y Karol G, entre otros. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

