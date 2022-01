VIDEO: Causa polémica grupo “Negros por Trump” en mitin en Arizona

En su mitin en Arizona, el expresidente Donald Trump dio un discurso dando la espalda a un grupo de simpatizantes, incluyendo un gran número de afroamericanos con camisetas blancas donde se leía “Negros por Trump” (Blacks for Trump).

El video del mitin del expresidente en Florence, Arizona, muestra el momento en que Trump habla de supuesta discriminación contra blancos, pero teniendo como fondo al grupo afroamericano mencionado.

“Si eres blanco, no tendrás la vacuna o si eres blanco no tendrás acceso a tratamiento”, aseguró Trump en referencia a la pandemia de COVID-19.

Trump says white people are being discriminated against on covid treatment: “If you’re white, you don’t get the vaccine or if you’re white you don’t get therapeutics .. In NY state, if you’re white, you go to the back of the line if you want help.” pic.twitter.com/QLgkC3VESk — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) January 16, 2022

“Los ‘Negros Por Trump’ son un grupo de lunáticos antigubernamentales que creen que son descendientes de ‘moros’ que realmente son dueños de Estados Unidos”, escribió Hal Sparks.

El suyo como decenas de tuits generaron tendencia en Twitter con la etiqueta #BlacksForTrump. The “Blacks For Trump” are a group of anti-government loonies who believe that they are descendants of “Moors” that truly own America and that “ADOS” black people are “East Indian and Cherokee” demons that worship Satan. But.. sure Greg..😂maybe check their website, Ya Dipshit. https://t.co/wtHxGdFK2W— Hal Sparks (@HalSparks) January 16, 2022

El autor Tariq Nasheed criticó al grupo, al cual llamó “lacayos”, pues considera que son pagados para aparecer detrás de Trump en sus eventos públicos, donde empuja “su agenda blanca”.

También consideró que los demócratas tienen algo similar con el Caucus Afroamericano del Congreso. The republicans has a group of flunkies called Blacks For Trump, who are paid to stand behind Trump & act as a cover while a white agenda is being pushed.



And the democrats has the same type of flunkies for the very same reason, called the Congressional Black Caucus pic.twitter.com/I7J4rUPeHG— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) January 16, 2022