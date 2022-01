Alexia Putellas se alzó con el FIFA The Best a la mejor jugadora del año

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lo que era un secreto a voces ya es oficial, Alexia Putellas se alzó con el Premio FIFA The Best como la mejor jugadora del año; reinando una vez más en un podio y dejando en alto a su país, España. Además, la mediocampista del FC Barcelona hizo historia, después de convertirse en la primera jugadora que consigue en un mismo año el Balón de Oro, el Triplete con su club y el FIFA The Best.

🏆 The Best in the World 🏆#TheBest FIFA Women’s Player Award 2021 goes to @alexiaputellas!



🇪🇸 | #AlexiaPutellas pic.twitter.com/bS8GAApgAZ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 17, 2022

“Este premio va a hacer que siga con la misma motivación o más”, resaltó la ganadora del galardón en la gala de la FIFA.

Por otra parte, en la gala de los Premios The Best de la FIFA, la mediocampista española no fue incluida en el once ideal del año. De hecho, ninguna jugadora del FC Barcelona, quienes ganaron el “Triplete” no fueron tomadas en cuenta.

🏆 THIS is the 2021 Women’s FIFA FIFPRO #World11



By the players, for the players.@FIFAWWC pic.twitter.com/710e5SqqOK— FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022

Pese a esto, Putellas cierra el ciclo de premios de manera contundente y por todo lo alto, quedándose con el reinado en ambos premios. En primera instancia con el Balón de Oro, el cual es entregado por la prestigiosa revista France Football hace un par de meses. Some pictures of the 2021 Women's Ballon d'Or @alexiaputellas



📸 F. Seguin / L'Équipe#ballondor pic.twitter.com/Uy66egzPnH— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) December 4, 2021

Ahora, el próximo paso para la nacida en Mollet del Vallès, provincia de Barcelona, será mantener su liderazgo en el conjunto azulgrana y revalidar cada uno de sus títulos que estrenaron su palmarés como futbolista profesional. Además, el Camp Nou se vestirá de gala para volver a recibir a su mejor jugadora y esta podrá mostrar una vez más un nuevo trofeo personal.

