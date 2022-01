Adamari López y Toni Costa están juntos. Dicen que ahora que Ada tiene COVID él va a cuidarla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Toni Costa sigue conquistando a su público. Y es que aún cuando se supone que él y Adamari López están separados, éste parece haber regresado a la casa de su ex para cuidarla ahora que ésta tiene COVID. Dicen que existe la posibilidad de que Alaïa hubiese sido la que contagió a su famosa mamá. La misma Adamari compartió este pensamiento a través de su cuenta de Facebook. Pero ahí también aseguró que su hija logró vencer al virus y que ésta ya se encuentra mejor del salud.

Y en el caso de Toni, éste tuvo el virus para finales del año 2021, esto le da al menos, dicen, tres meses de inmunidad. Probablemente por esta razón ha llegado a cuidar de la madre de su hija.

En Chisme No Like, Javier Ceriani se pregunta qué es lo que quiso dar a entender Adamari López teniendo a Toni en su casa, compartiendo una fotografía en la que se puede ver que están juntos en su casa, mientras se están haciendo un test de COVID. El argentino asegura que la puertorriqueña no da paso sin intención. Y por eso cuestiona si esta publicación fue un mensaje para que la supuesta nueva novia de Toni viera que éste estaba con ella. O, dice Javier, tal vez esto sólo fue para darle más de qué hablar a Chisme No Like.

Elisa Beristain cuestiona los tiempos de Adamari, asegurando que la conductora de Hoy Día tendría que haber hecho público su verdadero estado de salud desde que estuvo hospitalizada. Porque ella habló sobre el virus hasta el pasado viernes, y hace unas horas aseguró que había estado ingresada en el hospital durante tres días.

La conductora de Chisme No Like argumenta que como figuras públicas hablar sobre este tipo de cosas, con total honestidad, es importante, no sólo para hacerle un llamado o avisarle a todos aquellos que se vieron expuestos a ella, por un posible contagio, sino para incentivar a la población que se mantengan los protocolos de salud entorno al COVID.

