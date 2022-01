Cristiano Ronaldo presumió su nuevo The Best especial que llevará a su museo en Madeira [Fotos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Llegó a manos de Cristiano Ronaldo el nuevo integrante de su museo personal que se encuentra en Funchal, Madeira. Se trata el Premio The Best FIFA especial por convertirse en el máximo goleador histórico de selecciones.

Con 115 tantos en su historial con la selección portuguesa, el ‘Bicho’ dejó atrás al iraní Ali Daei (109) y la FIFA reconoció ese nuevo hito alcanzado en la gala del The Best, que consagró a Robert Lewandowski como el mejor de la temporada pasada.

“Ganar el Premio Especial al Mejor de la FIFA es un tremendo honor y un enorme privilegio. El hecho de que una institución tan relevante decidiera reconocerme como el Máximo Goleador en la historia de las competencias de la FIFA es, para mí, el pináculo de mis logros individuales en representación de mi amado país”, escribió el lusitano en su cuenta de instagram.

“Ahora, depende de mí convertir este premio en combustible adicional y motivación para ayudar a lograr todas nuestras metas en Manchester Unid para esta temporada, así como para los próximos partidos de play-off en marzo, para que Portugal pueda estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y podamos seguir escribiendo todos juntos esta increíble historia”, agregó. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

En la ceremonia estuvo acompañado por su pareja Georgina Rodríguez y su hijo mayor Cristiano Júnior. Junto a ellos posteó una fotografía con el caption: “siempre conmigo”. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Luego compartió una fotografía bajándose de su avión privado con el premio en la mano. Etiquetó a la cuenta @museucr7funchal para decir de forma indirecta que su destino es ese. “El mejor subtitulo gana”, escribió para interactuar con sus más de 391 millones de seguidores.

