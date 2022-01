Así respondió Galilea Montijo luego de que Lilí Brillanti aseguró que intentó golpearla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de las declaraciones de Lilí Brillanti, Galilea Montijo ya le contestó.

Lilí compartió en una entrevista que la conductora del programa Hoy se había portado grosera con ella e intentó golpearla mientras trabajaron en el programa Vida TV.

Ahora, la jalisciense destapa su verdad sobre esta historia durante un encuentro con la prensa.

“Me da risa, 20 años después, que salga esto, no sé con qué intención lo haga. Comenzamos hace 20 años Vida TV y cuando arrancó, sí, efectivamente, yo tenía varios años trabajando, varias oportunidades y ella sí era la primera vez que le habían dado la oportunidad como conductora, ¿se acuerdan? Ella salía como reportera, le hicieron el casting y le dieron la oportunidad en Vida TV”, dijo.

Incluso Montijo aseguró que Lilí podría estar un poco acomplejada en ese momento para comportarse así.

“Que si yo le mandaba quitar la ropa, que si yo le mandaba a que no la maquillaran, y ella como conocía a todos los reporteros, pues ella filtraba. Hasta que un día la productora y yo nos sentamos y dijimos: ‘Esas son cosas de acá, de la producción'”.

Galilea agregó que aguantó durante muchos años los desplantes y chismes, hasta que tuvo que ponerle un alto.

“Fuimos compañeras muchos años, eso sí, y después de tanto, pues ya llegó un momento en que sí la confronté. Ustedes saben que uno viene del barrio, yo soy del barrio y en el barrio uno aprende a defenderse y yo siempre me voy a defender. Un día sí le dije: ‘A ver maestra o lo arreglamos o lo arreglamos’“. Galilea Montijo

“Creo que se le olvidó contar que me ponía la cara, se reía y me decía: ‘Pégame, pégame’. Hasta que le dije: ‘¿Sabes qué? No, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego'”.

Mira aquí la entrevista:

