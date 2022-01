Leo Messi y Antonela Roccuzzo: ¿fin a su vida en París?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El futbolista Lionel Messi ha generado una profunda división de opiniones en su nuevo país de residencia (Francia) y, sobre todo, entre los aficionados del Paris Saint-Germain (PSG), club por el que fichó el pasado mes de septiembre. Los problemas se enmarcan en su actual proceso de recuperación física, que le impedirá volver a jugar con sus compañeros de equipo al menos hasta la semana que viene.

La polémica gira en torno al contagio por COVID que sufrió el astro argentino durante sus vacaciones navideñas, un desafortunado imprevisto que acentuó un malestar físico que ya era lo suficientemente significativo tras la lesión padecida poco antes de las fiestas. Eso no impidió al exbarcelonista, sin embargo, viajar a su país natal junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y los tres hijos del matrimonio. Fue allí donde se produjo un contagio que, según algunos comentaristas, podría haberse evitado si Messi hubiera sido un poco más responsable.

Y es que la familia al completo acudió en Rosario, su ciudad de origen, a una fiesta para la que todos tuvieron que vestirse con vivos colores. Al margen de la falta de control en un evento que, todo sea dicho, fue concebido tanto para adultos como para niños, en las imágenes que trascendieron del encuentro se advierte la ausencia de mascarillas sanitarias y de la más que recomendable distancia de seguridad interpersonal: una situación que no gustó nada en el PSG.

De hecho, los últimos rumores sobre el futuro de Leo Messi apuntan a que el dueño de su actual club, el millonario Nasser Al-Khelaïfi, estaría dispuesto a deshacerse de él en cuanto termine la presente temporada y, por supuesto, siempre que el futbolista no mejore notablemente su rendimiento futbolístico, que ahora es nulo debido a su rehabilitación. De momento, nadie del entorno de Messi se ha pronunciado sobre esta posibilidad y, en sus redes sociales, el ídolo rosarino se ha limitado a expresar su deseo de volver al terreno de juego lo antes posible.

“Como saben tuve COVID, y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien pero ya casi me recuperé, y estoy con muchas ganas de volver a la cancha”, reza un extracto de la nota publicada el pasado sábado. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

