Policía latino muere a los 22 años y su compañero gravemente herido al responder a llamada 911: “es Nueva York contra los asesinos”, admite el alcalde Adams

Con apenas 22 años de edad, el novato policía Jason Rivera murió baleado anoche respondiendo a un incidente de violencia doméstica en Harlem, y su compañero también hispano Wilbert Mora (27) resultó gravemente herido.

Según las autoridades, Lashawn McNeil (47) supuestamente abrió una puerta en el apartamento en 119 West 135th Street y les disparó a Rivera y Mora. El hecho despertó las alarmas en NYPD, luego de que tres policías ya habían sido baleados este año que apenas comienza, con la violencia desbordada en calles y el Metro, a pesar de las promesas del nuevo alcalde, Eric Adams, quien además es ex policía.

“Es nuestra ciudad contra los asesinos”, dijo Adams durante una emotiva conferencia de prensa en el Hospital Harlem, donde Mora fue recluido.. “Esto no fue sólo un ataque a tres valientes oficiales. Éste fue un ataque a la ciudad de Nueva York. Fue un ataque a los niños y familias de esta ciudad”.

La tragedia de anoche comenzó cuando tres policías respondieran a una llamada a 911 por disturbios domésticos de parte de una mujer que dijo que necesitaba ayuda con su hijo alrededor de las 6:15 p.m.

Luego de que RIvera y Mora fuesen baleados, el tercer oficial disparó y alcanzó a McNeil en la cabeza y el brazo cuando intentaba huir. El sospechoso fue ingresado en estado crítico al Harlem Hospital, dijo la policía.

“Estamos de luto y enojados: la policía de Nueva York, la ciudad de Nueva York, todos nosotros” Keechant Sewell, comisionada NYPD

Rivera, el policía novato asesinado anoche mientras respondía a una llamada de violencia doméstica en Harlem, se había unido a la policía de Nueva York para “mejorar la relación entre la comunidad y la policía”, escribió en una carta obtenida por New York Post.

Antes de ingresar a NYPD, dijo que su experiencia al crecer en Inwood, donde las relaciones entre la policía y la comunidad fueron tensas durante la era de las paradas y cacheos, lo inspiró a convertirse en el primero de su familia en unirse al cuerpo policial.

“Cuando solicité convertirme en oficial de policía, supe que esta era la carrera para mí”, escribió en noviembre de 2020 en una carta al oficial al mando de la academia NYPD. “Viniendo de una familia inmigrante, seré el primero en decir que soy miembro de la policía de Nueva York, la fuerza policial más grande del mundo”, escribió Rivera.

El alcalde Adams imploró a los neoyorquinos que ayudaran a “salvar nuestra ciudad” después del tiroteo que dejó muerto a Rivera. Los oficiales de la policía de Nueva York usarán bandas negras en sus escudos en su memoria, dijo anoche la comisionada Keechant Sewell en la misma rueda de prensa.

“Un hijo, esposo, oficial y amigo fue asesinado porque hizo lo que le pedimos que hiciera… “Estoy luchando por encontrar las palabras para expresar la tragedia que estamos soportando. Estamos de luto y enojados: la policía de Nueva York, la ciudad de Nueva York, todos nosotros”.