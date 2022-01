Oficial: Dušan Vlahović es nuevo jugador de la Juventus y portará el número siete

La Juventus de Turín completó lo que es el golpe más certero del actual mercado de fichajes, todo esto después de anunciar el fichaje del delantero serbio Dušan Vlahović. El atacante no tardó en citarse en las instalaciones de la Vecchia Signora, después del acuerdo entre ambas partes, para así cumplir con todos los exámenes médicos y después poder ser presentado oficialmente como nuevo jugador del cuadro juventino.

De esta manera, el prometedor delantero recibió su perfecto regalo de cumpleaños, debido a que hoy está soplando su vigésima segunda vela en su vida y no existe mejor manera que estampando su firma en uno de los clubes más históricos y laureados del viejo continente.

La Juventus y la Fiorentina llegaron a un acuerdo para el traspaso del jugador de manera rápida, ya que el mismo atacante transmitió su único deseo de jugar con la Juventus. Además, la cifra definitiva del cambio fue de 70 millones de euros.

Asimismo, el reportero Fabrizio Romano, reseñó que la Vecchia Signora tendrá la oportunidad de abonar los 70 millones de euros en tres partes, mientras que en los próximos años también deberán pagar 10 millones en complementos y el agente del futbolista recibió un total de 11.6 millones de euros. Vlahović, por su parte, percibirá siete millones netos por temporada.



€70m guaranteed to Fiorentina to be paid in 3 installments



€10m potential add-ons to be paid next years



€11.6m agents fees plus additional details



Vlahović will earn €7m net per season as salary. pic.twitter.com/R1U2LUpF3x— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022

De esta manera, la Juventus se aseguró tener delantero centro por muchos años, ya que el gigante serbio tiene solamente 22 años y es uno de los jugadores con un gran potencial en el balompié europeo. De hecho, actualmente acumula 17 goles y al recibir el número siete, quiere decir que tendrá todos los galones necesarios para liderar a la delantera.

