Natalie Jaresko renuncia a la Junta federal que controla finanzas de Puerto Rico y culpa a pasados gobiernos por la deuda

Por Mayra Montero

PUERTO RICO – El primero de abril, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, abandonará sus funciones luego de cinco años al frente del organismo creado por la Ley Promesa del Congreso de los Estados Unidos.

Concluidas las tortuosas negociaciones y revisiones de un documento con el que por fin se logró que la jueza Laura Taylor Swain aprobara el Plan de Ajuste de la Deuda, un paso hacia la solución del mayor proceso de bancarrota en la historia del territorio estadounidense, Jaresko dice adiós.

“Ya es tiempo”, declara la mujer que ha cargado con el peso de ser la cabeza más visible del organismo creado por el Congreso, en el breve encuentro sostenido ayer, miércoles, para dar la primicia a El Nuevo Día. “Nadie me lo ha pedido, no me voy frustrada, no estoy insatisfecha con lo que se ha podido avanzar y las metas que me propuse. Más bien, todo lo contrario. Dejo la recuperación de Puerto Rico encaminada, soy optimista acerca de este Plan de Ajuste que le ahorrado al país $50,000 millones, y he luchado hasta último minuto por ser lo más justa posible en la distribución del presupuesto”.

Pregunta: No sé si se da cuenta de que la mayoría de la gente no lo ve así…

Respuesta: —Claro que me doy cuenta. Soy una tecnócrata, no soy política. Nunca he sido política, ni siquiera en los tiempos en que era ministra de Finanzas en Ucrania. Cuando me contrataron en la Junta estaba consciente de que tenía que lograr los mejores términos en unas negociaciones complicadas, con decenas, cientos de acreedores acechando al país y luchando entre sí por la mejor tajada, y me voy con la satisfacción de haber batallado y hecho lo mejor que se pudo, teniendo en cuenta el crítico panorama que nos encontramos.

Le recuerdo que se va en un medio de una especie de motín a bordo, con maestros, bomberos y policías clamando por sus pensiones o aumentos salariales.

—Dentro de lo que se ha acordado en el Plan de Ajuste y en el primer presupuesto balanceado que hemos diseñado, planificamos aumentos para todos ellos, salvaguardado las pensiones de los que ya están retirados.

Pues fíjese que la impresión en la calle es otra, lo que percibe la gente es que los maestros jubilados se van a quedar en la calle desde ya, con sus pensiones menguadas o congeladas.

—Nosotros hemos tenido que trabajar con realidades financieras, con números. Es matemática. Es la cruda situación fiscal.

Natalie Jaresko, 56 años, nacida en Chicago, pero criada dentro de una familia con hondas raíces ucranianas, proyecta la serenidad del que le ha dado pensamiento al asunto y ha dejado atrás la disyuntiva. Explica que en su momento se reunió con los gremios policiacos y ha quedado en buenos términos con ellos. En cuanto a los maestros, se vio en la obligación de recordarle a la Legislatura que el aumento de un salario base a $2,700 mensuales, no era consistente con el plan fiscal, pues no tienen manera de identificar los fondos para garantizarlo.

“El próximo 1 de julio, los maestros recibirán $235 de aumento en su cheque mensual, y ya para el 2023 verán otros $235 para un total de $470 mensuales. Es lo más que hemos podido hacer, y en el futuro, según vaya recuperándose la economía, es posible que esos números mejoren”, dijo Jaresko.

En su primer día de “red flu” o brazos caídos (el miércoles), los representantes sindicales de los bomberos tuvieron una reunión en Fortaleza que me parece que no ha acabado bien.

—En estos momentos, el Gobierno tampoco ha podido identificar fuentes de ingreso para pagar aumentos de $1,000 mensuales a los bomberos. Sin duda, ellos merecen que se revise su salario. Ya el año pasado se dio paso a un aumento de $125 mensuales. No es lo ideal, pero significa que según vaya revitalizándose la economía, el gobierno podría separar dinero para nuevos aumentos. Depende de que los políticos sepan priorizar al pueblo y manejen correctamente los fondos que van a llegar. Antes no pudieron o no supieron hacerlo”.

¿Quién va a sustituirla como directora ejecutiva?

—No sé. Hay gente muy preparada que sin duda podrá hacerlo.

Sí, pero la cosa es que el director ejecutivo de la Junta Fiscal siempre será la imagen más vapuleada de lo que muchos consideran un supragobierno colonial que ha venido a suplantar, ningunear y desdeñar a los políticos electos. Nadie quiere parecer un verdugo.

—Mucho antes de que se aprobara Promesa y se nombrara una Junta, y por supuesto muchísimo antes de que me contrataran, gobiernos anteriores ya sabían que habían llevado al país al borde del abismo. Ahora es muy fácil culpar a Natalie Jaresko, pero la Junta no arrastró a la Isla a sus días más oscuros.

Supongo que está consciente de que esta noticia es una bomba y lloverán las especulaciones. No van a faltar quienes se atribuyan el “triunfo” de haberla sacado del medio. ¿Tiene una mejor oferta en otro lado?

—Nada. Simplemente siento que llegó el momento. No he tenido tiempo ni de pensar en lo que voy a hacer. Han sido cinco años muy duros, dedicada íntegramente a mi trabajo, dejándome la piel en estas oficinas, lidiando con tantos frentes abiertos”.

Es una decisión existencial, entonces…

—Es algo meditado y decidido.

Esta conversación es muy formal y todo, pero no puedo evitar deslizarme, no digo a la frivolidad, no empiecen a levantar las cejas, sino a las razones del alma. Por eso le digo: Are you in love?

—In love?!!!!

Creo que no debí preguntarlo, pero ya es tarde. Es mi estilo. No sería yo si no me salgo un poco del libreto, que tampoco es salirse con nada del otro mundo, ni es tan extraño, ni descabellado. La gente se enamora y decide irse a otra parte, vivir diferente, dejarlo todo atrás.

—No es mi caso. He estado enfocada en mi trabajo y en mi familia.

¿Sería esto entonces esto el preámbulo de la disolución de la Junta, como extrañamente exige uno de sus miembros, Justin Peterson, y algunos analistas y políticos?

—A la Junta le queda mucho trabajo por hacer. Yo aprovecharé estos dos meses para seguir trabajando y completar las negociaciones en torno a la deuda de la Autoridad de Carreteras y un plan para atender la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que debe a sus acreedores alrededor de $9,000 millones, y que obligará a repensar el futuro de las pensiones que se pagan allí, que son muy altas, y no se podrían pagar si no se les hace un aumento a los abonados.

¿Se lleva alguna pena?

—Sí, me llevo la pena de que muchos puertorriqueños no han comprendido lo que he luchado por su bienestar, las batallas que he tenido que dar. Por otro lado me llevo la experiencia de haber conocido a tanta gente buena y entusiasta, trabajadores incansables que han estado a mi lado, y a un pueblo resiliente que ha tenido que superar muchas pruebas. Una de mis hijas ha vivido todo esto aquí, conmigo, cinco años son muchos en la vida de una adolescente, no se querría ir.

Tres gobernadores, varias legislaturas, dos huracanes, un terremoto y una pandemia después, Natalie Jaresko le pone punto final a esta etapa de su vida… y de la nuestra.

¿Adivinen quién viene a cenar?

