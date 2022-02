Rihanna no sigue los pasos de Kylie Jenner: destapa su panza de embarazo y se deja ver sin sostén, paralizando así el tráfico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rihanna no quiere seguir los pasos de Kylie Jenner. Parece que bajo ninguna circunstancia quiere cubrir su pancita de embarazo, al contrario, la muestra y la pasea con total orgullo. Incluso ha optado por un look muy atrevido y seductor para salir a la calle y paralizar el tráfico, porque ha dejado a la vista de todos buena parte de sus senos sin sostén.

Rihanna, igual que Emily Ratajkowski muestra su proceso de gestación y además expone formas diversas de vestirse destacando el lado más sexy de una mujer embarazada, y es que si antes tenía curvas, ahora tiene más. Así fue Emily también, y la también empresaria incluso realizó varias fotografías con desnudos artísticos, para destacar su panza. View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

La modelo Ashely Graham tampoco escondió su cuerpo con el embarazo, al contrario, mostró todo lo que pudo para concientizar sobre la imagen del cuerpo femenino durante el proceso de espera. Todo esto las hace diferentes a celebridades como Kylie Jenner e Iggy Azalea que han escondido su cuerpo durante estos meses previos al parto. View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

En el caso de Kylie Jenner, si bien es cierto su segundo embarazo no lo vivió en el completo anonimato, sí es verdad que apareció poco. Pero en el caso de la pequeña Stormi todo fue diferente. Se rumoraba embarazo pero nadie sabía la verdad. Y las imágenes de su pancita se han podido apreciar años después, porque su primer embarazo no logro ser captado por ningún paparazzi. View this post on Instagram A post shared by Kylie Jenner 🌼 (@kylieoblivion)

