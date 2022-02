Vence el plazo para que 4,000 empleados municipales de NYC se vacunen o perderán sus empleos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este viernes 10 de febrero llegó la hora cero dada por la Alcaldía de Nueva York para que todos los empleados municipales que todavía no se habían puesto la vacuna contra el COVID, lo hicieran, para cumplir así con el mandato de vacunación en las agencias municipales, que se estableció desde el año pasado. Palabras más, palabras menos, quienes hayan seguido optado por la decisión de no vacunarse, y no acaten el mandato, perderán sus empleos.

Ese fue el mensaje dado hace unos días por el alcalde Eric Adams, quien hasta este jueves mantuvo la misma postura, asegurando que los menos de 4,000 trabajadores que siguen sin cumplir el requerimiento de vacunación, han tenido advertencias previas y tiempo suficiente para cumplir con la exigencia.

“Ellos (con su negativa a vacunarse) están renunciando. No los estoy despidiendo, ellos están renunciando”, aseguró el Alcalde. “No queremos despedir a nadie, queremos que las personas estén vacunadas y empleadas para que nuestra economía pueda continuar abriéndose, y la forma más rápida de abrir eso es que tengamos un entorno seguro”.

Y aunque las Administración Adams no reveló datos específicos sobre cuántos trabajadores habían cambiado de parecer y decidieron vacunarse a lo largo de esta semana, las cifras más recientes de vacunación entre los 37,600 empleados municipales, señala que más del 95% ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna y están laborando sin ningún riesgo de perder sus empleos. El mandato ayudó a elevar las cifras de vacunados en 11%, pues el 19 de octubre, cuando entró en vigor, el porcentaje de trabajadores municipales inmunizados era 84%.

“La regla estuvo vigente durante la administración anterior, y tenemos que ser claros cuando hay una regla vigente porque se enviaría el mensaje equivocado si no tenemos la continuación de cómo mantener segura a nuestra ciudad”, agregó Adams, agregando que todos estaban advertidos de las consecuencias que su negativa a vacunarse podía ocasionarles. “Todos estaban recibiendo el mismo nivel de advertencia que se suponía que debían recibir. Se extendió (el plazo), se implementaron exenciones, se implementó todo para tomar la decisión.

Paul Schweitt, vocero del movimiento contra la imposición de vacunas, que contó con cientos de manifestantes protestando esta semana, exigió a la Administración Adams que cambiara su mandato, y advirtió que la imposición generará desempleo y preocupación entre miles de empleados que no cederán a ponerse la vacuna COVID.

“Hay 25 bomberos que están planillados para ser despedidos el viernes, porque el Alcalde ya salió a decir que si no cumplen (con el mandato) serán despedidos, siendo que ellos son trabajadores escenciales. Eso es una injusticia”, aseguró el socorrista de la Ciudad, quien pidió que a los trabajadores no vacunados no se les despida y se les de la opción de presentar pruebas negativas semanales.

“Si te echan del trabajo por algo en lo que uno cree, es un gran error. Eso no es Estados Unidos. Hay cientos de individuos que se hacen la prueba covid, y esa es una opción segura y efectiva. Nadie debería perder su empleos así. Estamos pidiendo que se respete la libertad de elegir”, agregó el activista.

John Mooney, trabajador municipal, quien cuenta con su esquema de vacunación completo, se sumó a las manifestaciones contra el mandato y pidió a la Ciudad que reconsidere su decisión.

“Yo estoy completamente vacunado, incluso tengo el refuerzo. Tengo niños de 3 años, pero no quiero ser segregado de quienes no se quieren vacunar. Debería haber unidad y no separación. Los trabajadores no deberían ser despedidos, no debería haber mandatos de vacunas“, dijo el trabajador.

Al cierre de esta edición la Administración Adams no reveló exactamente cuántos de los casi 4,000 trabajadores sin vacuna perderán sus empleos en los próximos días en agencias como el NYPD, los Bomberos, el Departamento de Educación, el de Sanidad, y otras entidades, pues ya no podrán recurrir a la protección de licencias no remuneradas y serán retirados de sus puestos. Lo que sí dijeron, sin entrar en detalles y sin presentar cifras puntuales, es que el número de 4,000 trabajadores sin vacunar en riesgo de quedar desempleados, se ha ido reduciendo, pues algunos se han ido vacunando y están presentando sus pruebas de inmunización.

Los índices más preocupantes de empleados que se niegan a vacunarse están en el Departamento de Correccionales, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, donde la tasa de vacunación es menor al 90%. Asimismo, el Departamento de Educación tenía cifras del 88% vacunados hasta el miércoles, pero son casi el doble de octubre, cuando estaban los números en 51%.

Las tasas de vacunación de la primera dosis en trabajadores de de NYCHA y el NYPD son del 89%, frente al 59 % y el 70%, respectivamente, en octubre. El FDNY, que tenía vacunados en su 60%, ahora tiene una tasa de primera dosis del 95%.

Y las agencias ejemplo mostradas por la Ciudad, son la Comisión de Preservación de Monumentos, la Oficina del Médico Forense Jefe y el Sistema de Jubilación de Empleados de la Ciudad de Nueva York, con el 100% de sus empleados, con al menos una dosis de vacuna.

