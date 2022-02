“Sé que Dios, el Altísimo, se vengará”: habla madre del niño de Texas que murió tras palizas de su padre y madrastra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Derrick Coles, 32 años, y su esposa, Kapri Cheatom, de 27 se encuentra tras las rejas por someter a un menor de 12 años a castigos tortuosos, obligándolo a sostener cajas de 50 libras durante horas y golpeándolo hasta dejarle la piel de los glúteos colgando.



Al ser interrogados por los detectives, Coles y Cheatom admitieron haber abusado físicamente de Danilo previo a su muerte, el padre incluso dijo que le “rompió” la boca a Danilo horas antes.



Coles les dijo a los investigadores que su hijo se había mudado recientemente con él y Cheatom después de que su madre lo criara en Chicago. El niño supuestamente había sufrido maltrato al lado de su madre.

El padre dijo que cuando Danilo se mudó, inmediatamente comenzó a actuar de manera “irrespetuosa” y “causó problemas” para él y Cheatom.



En tanto, la madre biológica del menor de edad, Ashley Clemons, ofreció una entrevista a News4SA en la que reveló que su hijo en principio había sido enviado en julio de 2021 a Chicago al lado de unos parientes para tratar su problema de salud mental.



“Mi hijo se ha ido. Estoy devastada. Mi bebé no se merecía nada de eso”, dijo la madre un tanto afligida.



Fue en diciembre del mismo año que Ashley Clemons supo que su hijo no estaba en Chicago, sino en San Antonio, Texas, viviendo al lado de su padre y la pareja de éste, razón por la que intentó ponerse en contacto con él, sin éxito, para que le devolviera el menor de edad.



“Me alegro de que mi bebé ya no tenga que sufrir ni que lo golpeen sin motivo. Él no se merecía eso. Ese hombre no tenía que llevarse a mi hijo. Sé que Dios, el Altísimo se vengará”, dijo Clemons.



Por ahora, Coles y Cheatom se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Bexar con una fianza de $150,000. Su comparecencia ante un juez está programada para el 9 de marzo.

