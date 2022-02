Pastor de Utah se le va a la yugular a las mujeres que comparten fotografías en sostén; en redes sociales lo destrozan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Queridas damas, no hay razón alguna para que publiquen fotos de ustedes mismas con camisetas escotadas, bikinis, sostén y ropa interior”, así fue como el pastor canadiense Brian Sauvé inició el polémico comentario de desató la furia de los usuarios de las redes sociales.



El pastor cristiano, que trabaja en Refuge Church en Ogden de Utah, también indicó que no existe necesidad alguna de mostrar a través de fotografías el recorrido que ha pasado una mujer intentando perder peso y tampoco documentar el paso a paso de su embarazo hasta convertirse en madre.



Sauvé de 31 años y padre de familia también indicó que a diario sus hermanos cristianos se enfrentan a tentaciones sexuales debido a cientos de imágenes que viven en las redes sociales de mujeres enfundadas en sensuales atuendos.

Every way they claim to love women is actually vile hatred of women:



They love women!

So they strip them naked and make them PornHub sex slaves.



They love women!

So they abort half a million little women a year.



They love women!

So they erase the very concept of womanhood. — Brian Sauvé (@Brian_Sauve) February 9, 2022

“(En redes sociales existe) un tsunami absoluto de tentación sexual (que) los hermanos cristianos (tienen que enfrentar todos los días)”, escribió el cristiano.



Brian Sauvé no sólo criticó a las mujeres de otras religiones que se muestran ligeritas de ropa, sino a las mujeres cristianas quienes también caen en dichos actos: “Hermanos, no tienen más remedio que vivir en un mundo donde incluso algunas de sus hermanas cristianas profesan desfilar sus traseros y senos frente a ustedes”.



Las críticas de Brian Sauvé hacía las mujeres por mostrarse en sostén, bikini e incluso blusas escotadas desató la furia de los usuarios de las redes sociales quienes se le fueron a la yugular.



“Estimado Brian: no hay motivo alguno para que publiques tus opiniones en Twitter, Facebook, Instagram o algo similar, nunca. No compartas tus pensamientos misóginos. No reveles tu falta de autocontrol para documentar tus cosmovisiones perversas”, escribió un usuario en el polémico hilo. View this post on Instagram A post shared by Brian Sauvé (@briansauve)

Otras usuarias prefirieron responderle con una fotografía donde se les puede ver enfundadas en bikini, otras más en sugerentes sostenes y unas más en atrevidos escotes.



“Querido Brian, no te atrevas a decirnos lo que podemos o no podemos hacer. Aquí no tienes poder”, le escribió otra usuaria.



Teas la ola de críticas, el pastor canadiense les dio la bienvenida a sus haters feministas: “Muchos hombres y mujeres que probablemente se identifican como feministas liberales recientemente se han interesado bastante en mi cuenta de Twitter. Bienvenidos, me alegra que estés aquí”, escribió el pastor cristiano ante la ola de críticas quien aprovechó su polémico mensaje para llamar a todos los que lo señalan como “hipócritas, pecadores y vagabundos morales”.

Te puede interesar: